Favorieten Knegt en Schulting naar alle finalerondes op EK shorttrack

Titelfavoriet Sjinkie Knegt eindigde op de 1500 en 500 meter simpel als eerste in zijn heat, terwijl hij op de 100 meer genoeg had aan een tweede plek.

De 27-jarige Fries jaagt in Noord-Italië op zijn derde Europese titel, na 2012 en 2015. Vorig jaar ging het goud naar de Rus Semion Elistratov.

Daan Breeuwsma, bezig aan zijn negende EK, werd eerste in zijn heat op de 1500 meter, kende een prima start met drie overwinningen in de voorrondes.

De 21-jarige Dylan Hoogerwerf, die afgelopen weekend verrassend Nederlands kampioen werd, had iets meer moeite. Op de 1500 meter (derde in zijn heat) en de 500 meter (tweede in zijn heat) mag de EK-debutant zaterdag terugkomen, maar op de 1000 meter kwalificeerde hij zich niet doordat hij tegen een straf aanliep.

Vrouwen

Bij de vrouwen begon Suzanne Schulting sterk aan haar EK. De Nederlands kampioene won haar heat op de 1500, de 500 en de 1000 meter.

De pas 19-jarige Schulting pakte vorig jaar brons op het EK en geldt in Turijn als een van de topfavorieten voor goud, zeker nu de Britse titelverdedigster Elise Christie heeft afgezegd voor het toernooi.

Yara van Kerkhof nam ook haar eerste hordes, met een tweede plaats op de 1500 meter en de 1000 meter en een zege in haar heat op de 500 meter.

Rianne de Vries kwalificeerde zich met drie zeges voor de kwart- en halve finales van zaterdag en zondag.

De finalerondes van het WK vinden komend weekend plaats. De finales van de 500 en 1500 meter zijn op zaterdag en die van de 1000 meter en de aflossing op zondag. De Europees kampioen in het individuele toernooi is de schaat(st)er met de meeste punten na drie afstanden plus de superfinale.