Blokhuijsen hoopt het Kramer in toekomst weer moeilijk te maken

"Als ik nog wat stappen maak, dan kan het echt weer spannend worden", aldus de 27-jarige Blokhuijsen, die afgelopen weekend voor de vierde keer in zijn carrière EK-zilver veroverde. "Ik wil er weer naar terug dat niemand tot de laatste meters op de 10 kilometer weet wie er gaat winnen."

Zondag in Thialf stond het al voor de slotafstand vast dat Kramer goud zou winnen, aangezien de Fries op de 10 kilometer bijna zeventien seconden mocht verliezen op Blokhuijsen.

"Ik hoorde nu natuurlijk ook wel in de wandelgangen dat het niet spannend was", zegt Blokhuijsen. "Dat is ook logisch, ik ga geen zeventien seconden goedmaken op Sven op de 10 kilometer. Sven is in topvorm en dat niveau heb ik nu nog niet."

"Het gat is daarom nog te groot, maar het is al een stukje kleiner dan vorig jaar. Dat geeft aan dat ik op de goede weg ben. Mijn 5 kilometer van zaterdag in 6.16 was een goede race. De 10 kilometer in 13.11 was nog niet echt vuurwerk, maar dat bewaar ik dan maar voor het WK allround in maart."

Motivatie

Blokhuijsen leek in de jaren voor de Olympische Winterspelen van Sochi een echte concurrent te worden van Kramer op allroundtoernooien. Zo eindigde de Noord-Hollander in 2012 zowel bij het EK als bij het WK allround als tweede achter zijn landgenoot op minder dan vier tiende van een punt.

Na de voor hem succesvolle Spelen in Rusland - hij won zilver op de 5 kilometer en goud op de ploegachtervolging - kende Blokhuijsen mede door motivatieproblemen echter twee moeilijke seizoenen. Deze winter lijkt hij bij zijn nieuwe ploeg Team Justlease.nl weer op het juiste spoor te zitten voor de Spelen van 2018 in Zuid-Korea.

"Ik moest van ver komen, maar dit EK geeft me veel motivatie", stelt de Europees allroundkampioen van 2014. "Het gaat hartstikke lekker bij mijn nieuwe ploeg, maar je hebt altijd een investeringsjaar nodig om echt te weten waar de accenten gelegd moeten worden."

"In die zin is het een perfecte planning; we hebben nog anderhalf jaar voor de Spelen. Ik heb er heel veel zin in om terug naar mijn topniveau te gaan. Ik kijk echt uit naar volgend seizoen."

Generatie

Ook in het olympisch seizoen zal Blokhuijsen zijn rivaal Kramer weer vaak tegenkomen. "Ik heb al vaak gehoord dat ik in het verkeerde tijdperk ben geboren", zegt Blokhuijsen met een glimlach.

"Het was misschien makkelijker geweest als ik een paar decennia eerder was geboren, want dat hoefde ik niet tegen de beste schaatser ooit op te boksen. Maar dat is als, als. Ik geniet er ook van om op het scherp van de snede te strijden."