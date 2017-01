Kramer vindt negende EK-titel een van zijn mooiste

"Dit is een van mijn mooiste", zei Kramer vlak nadat hij samen met de andere Europees kampioen Ireen Wüst het traditionele rondje door Thialf had gemaakt in een arrenslee. "De geweldige sfeer, alle dagen volle tribunes in het nieuwe Thialf; het was een fantastisch schaatsweekend."

De schaatser van Lotto-Jumbo, die in het verleden nog weleens flink kritisch was op "kermisonderdelen" als de teamsprint en de massastart, vond het eerste gecombineerde EK allround en EK sprint een zeer geslaagd experiment.

"Dit is een goede vernieuwing, want deze vernieuwing is gericht op tijdrijden. Dat is wat mij betreft de essentie van het schaatsen en die moeten we waarborgen. Ik denk dat dit toernooi uitermate goed is geweest voor het schaatsen."

Genieten

Kramer kon extra genieten van de ambiance, omdat hij de topvorm die hij het hele seizoen al heeft ook in Heerenveen weer tentoonspreidde. Hij ging de afsluitende 10 kilometer al in met een voorsprong van 16,70 seconde op zijn naaste belager Jan Blokhuijsen en aan het eind van de slotfafstand toonde hij nog even zijn overmacht met rondjes van 29,7, 29,2 en 28,4.

"Die slotronde was zeker genieten", aldus Kramer, die in het eindklassement meer dan een punt voorsprong had op Blokhuijsen. "Het geeft een fijn gevoel om dat te doen voor dit enthousiaste publiek. Ik ben blij dat ik die macht weer heb."

De drievoudig olympische kampioen heeft deze winter al negen individuele overwinningen achter zijn naam staan, en dan moeten de WK's nog komen.

"Ik kan niet ontkennen dat het heel goed gaat. Ik ben blij dat ik mijn carrière nog op deze manier kan verlengen, dat geeft een voldaan gevoel. Ik heb momenteel heel veel plezier in het schaatsen. Ik voel me goed, fris en de resultaten zijn erg goed. Dat maakt de sport leuk."

Kramer sluit daarom niet uit dat hij in 2019 - volgend jaar staan voor de eerste keer de EK afstanden op het programma - voor zijn tiende Europese allroundtitel gaat. "Dat zou goed kunnen."

NK allround

Kramer besloot na zijn EK-titel wel dat hij over twee weken niet zal starten bij het NK allround. Wüst zegde eerder ook al af voor dat toernooi. Beiden verzekerden zich dit weekeinde met EK-goud van deelname aan het WK allround in Hamar (5-6 maart).

Met Wüst plaatste ook Antoinette de Jong (derde bij EK) zich voor het WK allround. Bij de mannen heeft Jan Blokhuijsen (tweede bij het EK) zich naast Kramer gekwalificeerd voor het WK allround. De schaatsers van Team Justlease.nl twijfelen nog over deelname aan het NK allround.

Bij de sprinters verdienden Europees kampioen Kai Verbij en nummer twee Kjeld Nuis een ticket voor het WK sprint in Calgary (27-28 februari). Beiden beraden zich nog over deelname aan het NK sprint.

Jorien ter Mors (EK-zilver) liet zondag weten dat ze graag wil deelnemen aan het NK allround voor een extra trainingsprikkel.