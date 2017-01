Zilveren Ter Mors opgelucht na toprace op 1000 meter

"De grootste opluchting is dat ik op de 1000 meter een race heb laten zien die ik het hele seizoen al wilde laten zien", aldus de 27-jarige Ter Mors, die de afsluitende kilometer won in een tijd van 1.14,88, minder dan een seconde boven het baanrecord van Brittany Bowe.

"Ik was al een tijdje op zoek naar zo'n race. De langebaanwedstrijden van deze winter gingen nog niet zoals ik wilde, zaterdag was het ook vooral vechten om snelheid te krijgen. Maar op de 1000 meter liep het technisch goed en viel alles samen. Het is een lekkere bevestiging als dat lukt."

Ter Mors, die door ziekte bijna twee weken niet kon trainen in december en daarom vorige week bij de NK afstanden niet in topvorm was, kwam in het eindklassement van het EK sprint uiteindelijk 0.09 punt tekort op de Tsjechische winnares Karolina Erbanova.

De wereldkampioene op de 1000 en 1500 meter maakte voor het toernooi in Heerenveen al duidelijk dat ze het EK ziet als een opstapje naar de WK afstanden (9-12 februari in Gangneung) en het WK sprint (25 en 26 februari in Calgary).

"Ik heb mijn snipperdagen wel opgemaakt", doelde Ter Mors met een knipoog op haar gedwongen rustperiode vorige maand. "Ik zal nu vol aan de arbeid moeten, want ik wil op de WK afstanden mijn titels verdedigen."

NK allround

Dat verklaart ook waarom de Enschedese ervoor kiest om over twee weken in Heerenveen het NK allround te rijden en niet het NK sprint.

"Ik zie dat vooral als een trainingsprikkel", stelde Ter Mors, die door haar tweede plaats bij het EK al geplaatst is voor het WK sprint. "Ik moet duurwerk doen om mijn 1500 meter beter te krijgen en een NK allround past daar beter bij dan een NK sprint."

De olympisch kampioene op de 1500 meter kijkt niet direct uit naar het rijden van een 3 en 5 kilometer.

"Sinds ik overtraind ben geweest, houdt mijn lichaam niet meer zo van de duurtrainingen. Maar dat is ook topsport, je moet soms ook dingen doen die je wat minder leuk vindt om beter te worden. Niemand vindt tien van de tien trainingen die hij doet heel erg leuk."

Leenstra

Marrit Leenstra viel met een vierde plek net buiten het podium van het EK sprint. De Friezin zal zich daardoor bij het NK sprint nog moeten plaatsen voor het WK sprint.

"Ik ging voor het podium, en voor het toernooi dacht ik zelfs dat ik voor de titel kon gaan, dus ik ben nu heel erg teleurgesteld", aldus Leenstra, die in het eindklassement meer dan een punt toegaf op de nummer drie Olga Fatkulina.

"Dat is flink balen, maar het ging vandaag gewoon niet. Soms heb je zo'n weekend waarin het even niet lukt. De eerste 500 meter was nog goed, maar daarna was het klaar. Het was niet mijn toernooi."