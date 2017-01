Kramer met overmacht naar negende Europese allroundtitel

De spanning was al uit het toernooi na de 1500 meter, want Kramer mocht door een tweede plek op de schaatsmijl liefst 16,70 seconde verliezen op Blokhuijsen op de 10 kilometer.

Kramer ging het grootste deel van de slotafstand gelijk op met zijn landgenoot, maar in de laatste ronden versnelde hij nog even. Met een tijd van 13.06,30 boekte hij zijn tweede afstandszege van het EK, na de 5 kilometer van zaterdag.

Blokhuijsen stelde met de tweede plaats op de 10 kilometer in 13.11,95 zijn vierde zilveren EK-medaille veilig. Bart Swings, vorig jaar bij het EK in Minsk tweede achter Kramer maar voor Blokhuijsen, steeg door een derde plek op de 10 kilometer in 13.15,54 naar de derde plek in het eindklassement.

Douwe de Vries sloot zijn derde EK allround door een vierde tijd op de langste afstand (13.24,83) af op de vijfde plaats.

De Rus Denis Yuskov (14.04,07) zakte op de 10 kilometer van de derde naar de zevende plek in het klassement, terwijl de Noor Sverre Lunde Pedersen (13.42,81) helemaal stuk ging in de laatste ronden van de 10.000 meter en Swings ook zag passeren.

Oppermachtig

Kramer was in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016 al de beste bij het EK allround. In 2011 en 2014 was hij niet aanwezig bij het Europees kampioenschap.

De schaatser van Lotto-Jumbo was zaterdag en zondag weer oppermachtig in Heerenveen. Hij begon met een voor hem zeer solide achtste plaats op de 500 meter en daarna reed hij de derde tijd ooit in Thialf op de 5 kilometer. Zondag eindigde de Fries als tweede op de 1500 meter, slechts één honderdste achter wereldkampioen Yuskov.

Met zijn leeftijd van 30 jaar en 260 dagen is Kramer de oudste Europees allroundkampioen sinds 1936. Het is de derde keer dat hij in Heerenveen het EK wint. Hij zegevierde eerder voor eigen publiek in 2009 en 2013.

Sinds het begin van het schaatsseizoen 2006/2007 heeft Kramer nu 22 van de 23 allroundtoernooien gewonnen (nationaal en internationaal) waaraan hij deelnam. Alleen in de winter van 2013/2014 greep hij bij het NK allround naast goud door een diskwalificatie.

WK allround

Blokhuijsen kroonde zich in 2014 bij afwezigheid van Kramer tot Europees kampioen. In 2011, 2012 en 2013 pakte hij al zilver, terwijl hij vorig jaar goed was voor brons.

Kramer en Blokhuijsen zijn door hun podiumplek bij het EK al zeker van een ticket voor het WK allround, dat op 4 en 5 maart wordt gehouden in het Noorse Hamar.