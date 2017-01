Kramer na 1500 meter al zo goed als zeker van negende EK-titel

Blokhuijsen moest op de 1500 meter 0,75 seconde goedmaken op Kramer, maar de Noord-Hollander verloor in Thialf nog eens 1,76 seconde: 1.46,55 om 1.48,31.

Op de afsluitende 10 kilometer van later op zondag is het verschil daardoor nu 16,70 seconde in het voordeel van Kramer.

De Rus Denis Yuskov zette met 1.46,54 net de beste tijd neer op de 1500 meter. De wereldkampioen op deze afstand steeg naar de derde plaats in het klassement. Hij heeft op de 10.000 meter een nadelige marge van 25,16 op Kramer.

De Noor Sverre Lunde Pedersen zakte door een zesde plek op de schaatsmijl van de derde naar de vierde plaats in het klassement, maar de Noor is een betere 10 kilometer-rijder dan Yuskov en hij hoeft op de slotfafstand maar iets meer dan drie seconden in te lopen op de Rus.

Douwe de Vries eindigde in 1.48,75 als elfde op de 1500 meter. De 34-jarige Fries gaat als de nummer acht van het klassement naar de 10 kilometer. Het verschil met het podium (ruim 27 seconden) lijkt onoverbrugbaar.

Afwezigheid

Kramer won zaterdag al de 5 kilometer in de derde tijd ooit gereden in Thialf. Op de 500 meter werd hij achtste.

De schaatser van Lotto-Jumbo was in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016 al de beste bij het EK allround.

Blokhuijsen kroonde zich in 2014 bij afwezigheid van Kramer tot Europees kampioen. In 2011, 2012 en 2013 pakte hij zilver, terwijl hij vorig jaar goed was voor brons.

De 10 kilometer, het slotstuk van het eerste gecombineerde EK allround en EK sprint, begint zondagmiddag om 16.00 uur.