Nederlandse toppers enthousiast na bomvolle schaatsdag in Thialf

"Hoewel ik niet gewonnen heb, vond ik het een vet toernooi", zei Kjeld Nuis, die als tweede eindigde bij het eerste EK sprint voor mannen. "De toegangsprijzen voor de fans waren stevig, maar dan krijg je wel alle toppers op één dag. Ik denk dat dat supergaaf is. Ik vond het in ieder geval leuk."

Kai Verbij, die Nuis aftroefde in de strijd om de Europese sprinttitel, sloot zich aan bij de woorden van zijn concurrent. "Je krijgt in ieder geval waar voor je geld. Het was misschien af en toe een wat chaotische dag, maar ik denk dat zo'n groot toernooi leuk is voor het publiek."

De internationale schaatsunie ISU besloot afgelopen zomer tot een andere opzet van de Europese kampioenschappen. In de seizoenen voor en na de Winterspelen wordt een gecombineerd, driedaags toernooi afgewerkt, met de EK allround en de EK sprint op het programma. In de andere jaren worden de EK afstanden gehouden.

Omdat zaterdag de middelste dag van de driedaagse in Heerenveen was, werden er acht afstanden geschaatst; twee bij het EK sprint voor vrouwen, twee bij het EK sprint voor mannen, twee bij het EK allround voor mannen en twee bij het EK allround voor vrouwen.

Zitvlees

"Ik vind vier toernooien op één dag prima", stelde Sven Kramer, die halverwege het EK allround aan de leiding staat in het klassement. "Ik heb zelf nergens last van en het publiek bleef volgens mij van het begin tot het eind zitten."

Jan Blokhuijsen, voorlopig de nummer twee bij het EK allround, noemde het gecombineerde toernooi 'heel tof'. "Ik zag veel bekende Nederlanders op de tribune en ondanks de gladheid zat het heel vol in Thialf. Het doet me goed dat het schaatsen zo leeft."

"Sporttechnisch maakte het voor mij niet heel veel uit", maakte Blokhuijsen een vergelijking met andere jaren, waarin het EK allround altijd een losstaand toernooi was. "Het was een lange dag, ook voor het publiek. Je hebt wel zitvlees nodig. Maar dan zie je wel de wereldtop in het sprinten en het allrounden. Het is tof om zo'n inkijkje te krijgen in twee werelden."

Ireen Wüst, die zaterdag haar vijfde Europese allroundtitel veroverde, was voor en tijdens het toernooi kritisch over het EK, vooral omdat de vrouwen vrijdagavond de 500 en 3000 meter moesten afwerken en zaterdagochtend alweer verder moesten met de 1500 meter.

"Normaal herstel ik wel goed tijdens een allroundtoernooi, maar nu moest ik alles wel in recordtijd doen op vrijdagavond. Ik blijf erbij dat het anders had gekund."

Waarde

Voor Verbij was het zaterdag nog even aftasten wat zijn Europese titel precies voor waarde heeft.

"Dat zullen we de komende jaren zien. Maar Europa is wel zo'n sterk continent dat als je hier kunt winnen, je ook bij een WK kan winnen. Dat hoge niveau geeft dit EK meer waarde."

Nuis concludeerde na het eerste EK sprint dat het toernooi een meerwaarde heeft. "Je had altijd al een EK allround, maar voor de sprinters was er alleen een WK."

"Ik vond het mooi om te strijden tegen mannen als Nico Ihle en Havard Lorentzen, die zich nu hebben kunnen laten zien op een internationaal podium. Al met al vond ik het een geslaagd toernooi."