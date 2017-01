Snelle tijd Blokhuijsen daagde Kramer uit op 5 kilometer

"Het plan was om te proberen om vijf seconden onder de tijd van Blokhuijsen te rijden, maar een tijd van 6.16 had ik niet verwacht", aldus Kramer na de 5000 meter. "Dus toen moest ik aan de bak."

De schaatser van Lotto-Jumbo kwam in de rit na Blokhuijsen mede door een knappe versnelling in de laatste drie ronden tot een tijd van 6.10,58. Alleen Kramer zelf is ooit sneller geweest in Heerenveen; in februari van 2015 (6.09,65) en in december van 2012 (6.10,37).

"Dat geeft aan dat het hartstikke goed gaat", zegt Kramer. "Ik zit het hele seizoen al in een goede flow en ik ben nu nog iets meer uitgerust dan vorige week bij de NK afstanden. Dat resulteert dan in een tijd van 6.10."

Het gaat momenteel zo goed met de achtvoudig Europees kampioen dat hij zichzelf ook na de Spelen van 2018 nog ziet schaatsen. Kramer vertelde drie jaar geleden na de Spelen van Sochi dat hij 'Pyeongchang' als een mooie afsluiting van zijn carrière ziet, maar inmiddels is hij minder stellig.

"Zoals het nu gaat, wil ik ook na de Spelen nog wel één of twee jaar doorgaan. Ik schaats vooral voor mijn plezier en dat is er als ik win. Ik heb natuurlijk ook mindere jaren gehad en als ik achteruit rijd, ben ik weg, maar ik heb er nu nog heel veel lol in."

Voorsprong

Kramer, die het EK zaterdag begon met een solide achtste plaats op de 500 meter in 36,81, lijkt halverwege het toernooi in Heerenveen op weg naar weer een overwinning.

De nummer twee Blokhuijsen moet zondag op de 1500 meter 0,75 seconde goedmaken op de klassementsleider.

"De 500 meter was het grootste risico van dit toernooi voor mij, want die had ik dit seizoen nog niet gereden. 36,8 is gewoon een goede tijd, dus het zou zondag niet meer mis mogen gaan", stelt Kramer.

"Maar ik denk nooit dat het kat in 't bakkie is, want ik weet hoe lastig dit vak is. Je kunt je voorsprong heel snel kwijtraken."

Blokhuijsen

Blokhuijsen zag in zijn sterke openingsdag van het EK vooral een teken dat hij weer op de goede weg zit. De 27-jarige Noord-Hollander kende twee moeilijke seizoenen na de voor hem succesvolle Spelen in Sochi, maar hij komt dit seizoen onder zijn nieuwe trainer Rutger Tijssen weer in de buurt van zijn oude niveau.

"De 5 kilometer van vandaag was alweer veel beter dan die bij de NK afstanden van vorige week", aldus een tevreden Blokhuijsen. "Ik ben dus weer goed aan het groeien en dat heb ik eigenlijk sinds het olympisch seizoen niet meer gehad."

"In het voorseizoen was ik nog heel moe en we wisten niet precies hoe dat kwam, maar nu gaat het heel goed. Ik heb genoten van de eerste dag van dit EK en hoop zondag op nog zo'n dag."