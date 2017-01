Perfectionistische Verbij denkt dat familie meest trots is op EK-titel

"Het mooie aan de eerste winnaar zijn, is dat ik direct boven aan alle lijstjes sta", aldus Verbij met een glimlach. "En ik ben direct voor twee jaar Europees kampioen, want volgend jaar is er een EK afstanden."

De sprinter van Team Plantina reed een zeer solide toernooi in Thialf met twee tweede plaatsen, een derde en een vierde plek. Daardoor bleef hij in het eindklassement landgenoot Kjeld Nuis en de Duitser Nico Ihle voor.

"Ik ben vooral opgelucht dat het gelukt is", aldus Verbij, die zijn eerste grote internationale titel veroverde. "Ik vond het een spannend toernooi. Ik stond na de eerste dag al aan de leiding, maar het verschil was nog niet zo groot, dus ik durfde niet uit te spreken dat ik voor de titel ging. Ik wilde mezelf niet te veel druk opleggen."

"Maar de concurrentie heeft dit toernooi af en toe wat laten liggen en ik niet. Degene met de minste foutjes heeft gewonnen."

WK afstanden

Verbij keek direct na zijn zege alweer vooruit naar de rest van seizoen, want de WK afstanden het WK sprint, waarvoor hij door zijn Europese titel nu geplaatst is, zijn de hoofddoelen van de sprinter deze winter.

"Ik hoop daar voor het podium mee te doen, en daarom was ik niet helemaal tevreden over mijn 1000 meter van zaterdag. Die was niet goed genoeg om op een WK voor de prijzen te gaan."

"Wat dat betreft ben ik misschien wel te perfectionistisch, ik ben niet snel tevreden met mijn eigen prestaties. Ik denk dat mijn familie het meest trots is op deze titel, want ik ben niet zo snel trots op mezelf."

Nuis

Nuis toonde zich tevreden met zijn zilveren medaille. De 27-jarige schaatser van Lotto-Jumbo verloor veel tijd door een slechte start op de eerste 500 meter en moest daardoor aan een inhaalslag beginnen. Door de winst op de laatste 1000 meter steeg hij nog van de zesde naar de tweede plaats in het klassement.

"Het was na de eerste 500 meter bijna uitgesloten dat ik het gat naar Kai nog zou dichten, dus dan is deze tweede plaats gewoon klasse. Je mag geen fouten maken. Dat is hard, maar dat is sprinten."

Nuis baalde wel flink dat er direct voor zijn rit een pauze van twee minuten was ingelast door de organisatie. In deze 'presentation break' werden het publiek en de tv-kijkers voor de ontknoping van de afstand nog één keer bijgepraat over de stand van zaken en werden de laatste schaatsers nog een keer voorgesteld.

"Ik vind die pauze echt belachelijk, het slaat nergens op. Iedereen die kijkt weet dondersgoed hoe het ervoor staat en wij als schaatsers hebben er nadeel van. Er reed nu tijdens mijn rit niemand in de rondte, waardoor er geen luchtcirculatie is. Je moet geen pauze invoeren als het net belangrijk wordt."