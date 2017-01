Wüst vooral blij dat ze niveau van olympisch jaar weer bereikt

"Ik ben vooral blij met mijn vorm in de breedte bij dit toernooi", aldus Wüst. "Ik heb nu weer het niveau bereikt dat ik in het pre-olympische en het olympische seizoen van Sochi had. Dit is dus mogelijk als ik een normale aanloop van het seizoen heb en dat geeft me veel vertrouwen voor de komende WK's."

De kopvrouw van Team Justlease.nl, die in 2014 bij de Winterspelen twee keer goud en drie keer zilver veroverde, was vrijdag en zaterdag oppermachtig in Heerenveen. Ze won de 500, 3000 en 1500 meter en werd tweede op de 5 kilometer achter olympisch kampioene Martina Sablikova.

Het verschil in het eindklassement tussen Wüst en titelverdedigster Sablikova, die Antoinette de Jong net voorbleef, was uiteindelijk meer dan een punt.

"Ik denk dat dat wel iets zegt over mijn vorm. Sablikova en De Jong hebben ook een goed toernooi gereden. De tijden waren niet supersnel, maar het ijs was zwaar. Ik moet ook wel even genieten van deze zege, want anders krijg ik op m'n kop van mijn moeder", lachte de nieuwe Europees kampioene.

Nummer drie De Jong had op meer gehoopt. "Ik had mijn zes seconden voorsprong op Sablikova op de 5 kilometer niet hoeven verliezen, dus ik was niet echt tevreden na de laatste afstand. Maar ik moet ook wel blij zijn met de derde plek, ik rijd hier tegen de twee beste allrounders van het afgelopen decennium."

Statistiek

Wüst schreef het EK eerder in 2008, 2013, 2014 en 2015 op haar naam. Met haar vijfde titel komt ze op gelijke hoogte met Sablikova en de Duitse vrouwen Anni Friesinger en Andrea Ehrig-Mitscherlich. De Duitse Gunda Niemann is recordhouder met acht keer EK-goud.

Met haar elf podiumplekken - in dertien EK-deelnames - is Wüst nu wel recordhouder, samen met Niemann en Claudia Pechstein. "Ik ben niet zo'n 'Piet Statisiek'", stelde Wüst met een glimlach. "Aan het einde van mijn carrière kijk ik daar wel naar."

De viervoudig olympisch kampioene krijgt volgend jaar niet de kans om haar zesde Europese titel te veroveren, want in het olympische seizoen staat voor het eerst een EK afstanden op het programma in plaats van het EK allround. "Ik zie niet zoveel heil in een EK afstanden, dus ik verwacht dat ik dat toernooi over zal slaan."

WK allround

Wüst heeft zich door haar Europese titel ook geplaatst voor het WK allround (4 en 5 maart in Hamar). De Brabantse zal daardoor over twee weken niet aan de start verschijnen van het NK allround in Heerenveen.

"Misschien doe ik in dat weekeinde in Thialf nog wel mee aan de NK sprint. Het kan ook zijn dat ik voor een extra trainingskamp kies. Ik weet het nog niet."

De Jong is door haar derde plek ook al zeker van een WK-ticket. De 21-jarige Friezin weet nog niet of ze het NK allround gaat rijden. "Dat toernooi staat voorlopig wel op de planning. De belangrijkste wedstrijden zijn daarna, maar ik ben toch titelverdediger op het NK en het is een mooie titel om te hebben."