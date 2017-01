Kramer leidt EK allround na supertijd op 5 kilometer

Kramer was op de 5 kilometer met afstand de beste. Met 6.10,58 noteerde hij de derde tijd ooit in Thialf. Hij was zelf twee keer sneller; in februari van 2015 (6.09,65) en in december van 2012 (6.10,37).

Blokhuijsen, die op de 5 kilometer een voorsprong van 3,80 seconde verdedigde op Kramer, eindigde in een tijd van 6.16,86 als tweede op de tweede afstand en moet zondag op de 1500 meter 0,75 seconde goedmaken op zijn landgenoot.

De Noor Sverre Lunde Pedersen werd derde op de 5000 meter in 6.20,17 en staat nu ook derde in het klassement. Hij heeft op de 1500 meter al een nadelige marge van 2,64 seconde op Kramer. De Italiaan Andrea Giovannini en de Rus Denis Yuskov maken halverwege het EK de top vijf vol.

Douwe de Vries klom door een zesde plaats op de 5000 meter (6.23,00) naar de zevende plaats in het klassement. De Noor Sindre Henriksen, de winnaar van de 500 meter, werd slechts vijftiende op de 5 kilometer en zakte naar de achtste plek.

500 meter

Kramer, die het EK al won in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016, eindigde eerder op zaterdag op de 500 meter als achtste in 36,81. Blokhuijsen werd achter Henriksen (36,30) tweede op de kortste afstand in 36,43.

Douwe de Vries begon zijn derde EK allround met de zestiende plaats op de 500 meter. De 34-jarige Fries was met 37,46 wel bijna drie tienden sneller dan vorig jaar bij het EK in Minsk.

Bart Swings kende geen goede eerste dag van het EK. De 25-jarige Belg, vorig jaar tweede achter Kramer, klokte met 37,33 slechts de vijftiende tijd op de 500 meter en staat na een vijde plek op de 5 kilometer op de zesde plaats in het klassement.

Het EK allround kent zondag zijn ontknoping met naast de 1500 meter ook nog de 10 kilometer.