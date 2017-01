Kramer begint EK met achtste plek, Noor Henriksen wint 500 meter

Kramer was met 36,81 ruim een halve seconde langzamer dan Henriksen, die 36,30 noteerde in Thialf. Jan Blokhuijsen eindigde in 36,43 als tweede, terwijl de Rus Denis Yuskov wat teleurstelde met een derde plaats in 36,44

Kramer noteerde vorig jaar in Minsk, waar hij voor de achtste keer Europees kampioen allround werd, nog 36,56 op de 500 meter.

Het verschil met Blokhuijsen, die in 2016 achter Kramer en de Belg Bart Swings als derde eindigde op het Europees kampioenschap, was toen zelfs één honderdste in het voordeel van de Fries.

Douwe de Vries begon zijn derde EK allround zaterdag met de zestiende plaats op de 500 meter. De 34-jarige Fries was met 37,46 wel bijna drie tienden sneller dan vorig jaar in Wit-Rusland.

Swings

Swings kende een zeer matige start van zijn EK. De 25-jarige Belg klokte met 37,33 slechts de vijftiende tijd, waardoor hij zich flink zal moeten verbeteren om voor de tweede keer op rij op het eindpodium te komen.

Het EK allround voor mannen gaat later op zaterdagmiddag verder met de 5 kilometer. Zondag volgen nog de 1500 en de 10.000 meter.