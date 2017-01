Leenstra en Ter Mors derde en vierde op eerste 500 meter EK sprint

Fatkulina klokte 38,16 in Thialf. Daarmee was ze zeven honderdsten sneller dan de Tsjechische Karolina Erbanova (38,23).

Leenstra pakte brons op de openingsafstand in 38,55, terwijl titelfavoriete Ter Mors niet verder kwam dan 38,75.

De Noorse Hege Bökko (vijfde in 38,81), de Duitse Gabriele Hirschbichler (zesde in 38,93), de Russische Yekaterina Shikhova (zevende in 38,95) en de Oostenrijkse Vanessa Herzog (achtste in 38,97) doken ook onder de 39 seconden.

Sanneke de Neeling, de derde Nederlandse deelneemster in Heerenveen, staat na een kwart van het EK sprint op de tiende plaats. De regerend Nederlands sprintkampioene zette een tijd van 39,14 neer op de 500 meter.

NK afstanden

Ter Mors werd ruim een week geleden in Thialf nog Nederlands kampioene op de 500 meter in een tijd van 38,48. Leenstra werd toen vierde in 38,90.

De vierde plaats was voor Ter Mors teleurstellend. "Mijn start viel tegen'', zei de sprintster. "Ik was aan het begin meer in de lucht aan het trappen en niet recht vooruit in het ijs."

Het eerste EK sprint ooit is geen hoofddoel voor Ter Mors. "Ik zie dit als opstapje naar het WK. Dan wil ik er echt staan en mijn titels verdedigen. Je kan niet overal top zijn.''

De 26-jarige Fatkulina, die in 2014 olympische zilver pakte op de 500 meter in Sochi, kan net als de Nederlandse vrouwen ook een goede 1000 meter rijden. De Russische werd in 2013 wereldkampioene op die afstand. Fatkulina eindigde de laatste twee seizoenen respectievelijk als vijfde en zesde op het WK sprint.

Het EK sprint voor vrouwen gaat zaterdagmiddag verder met de 1000 meter. Zondag staan nog een 500 en 1000 meter op het programma.