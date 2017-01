Verbij breidt voorsprong in klassement EK sprint uit op 500 meter

De 22-jarige Verbij, die 35,12 klokte in Heerenveen, gaat de afsluitende 1000 meter in met een geruststellende marge van 1,10 seconde op de nummer twee, Havard Holmefjord Lorentzen. De Noor eindigde als zesde op de tweede 500 meter (35,38).

Mulder was net als vrijdag de snelste op de kortste afstand. Met een tijd van 35,08 was hij wel wat langzamer dan een dag eerder (34,87). De sprinter uit Zwolle klom naar de derde plaats in het klassement. Hij moet op de 1000 meter 1,15 seconde goedmaken op Verbij.

Kjeld Nuis zakte na een zevende plaats op de 500 meter van de vierde naar de zesde plaats in het klassement. De Zuid-Hollander was met 35,40 maar negen honderdsten sneller dan op de eerste 500 meter toen hij zijn start volledig verprutste. Nuis kijkt op de 1000 meter tegen een achterstand van 1,34 seconde aan op Verbij.

Foutjes

"Ik heb de minste foutjes gemaakt, daardoor sta ik bovenaan'', zei de nuchtere Verbij. "Ik was best gespannen, het is toch een belangrijke titel. En je weet dat het met sprinten mis kan gaan. Nu nog even een goede 1000 meter rijden, en dan is het voorbij.''

Het zou de eerste keer zijn dat Verbij een grote titel pakt. Vorig jaar eindigde de rijder van Team Plantina bij de WK sprint in Seoul als derde, achter de Rus Pavel Koelizjnikov (goud) en Nuis (zilver). Koelizjnikov ontbreekt in Heerenveen, bij het eerste EK sprint ooit, wegens een liesblessure.

Ihle

Nico Ihle stond na de eerste dag op de tweede plaats achter Verbij, maar de Duitser zakte door een matige tweede 500 meter (achtste in 35,51) naar de vierde plaats in het klassement, op 1,16 seconde van Verbij.

De Rus Alexey Yesin consolideerde zijn vijfde plek door in 35,20 brons te pakken op de 500 meter.

De tweede 1000 meter bij het EK sprint begint zaterdagmiddag om 15.30 uur. Dan wordt bekend wie zich de eerste Europese sprintkampioen uit de schaatshistorie mag noemen.