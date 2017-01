Wüst op weg naar vijfde Europese titel na winst op 1500 meter

Wüst, vrijdag al de beste op de 500 en de 3000 meter, was op de 1500 meter in een rechtstreeks duel duidelijk te sterk voor De Jong: 1.56,57 om 1.58,34.

De Jong eindigde nog wel als tweede op de schaatsmijl, maar moet op de afsluitende 5000 meter 11,41 seconden goedmaken op haar ploeggenote.

Titelverdedigster Martina Sablikova zette met 1.58,72 de derde tijd neer op de 1500 meter. De Tsjechische kijkt daardoor op de 5 kilometer tegen een achterstand aan van 17,70 seconden.

De eindzege lijkt Wüst, die het EK eerder in 2008, 2013, 2014 en 2015 op haar naam schreef, daardoor niet meer te kunnen ontgaan. Vanaf 13.45 rijden de vrouwen de laatste afstand van dit EK, de 5000 meter.

Nauta

Yvonne Nauta viel met 1.59,06 net buiten het podium op de 1500 meter. De Friezin bleef op de zesde plaats staan in het klassement. Ze moet op de 5 kilometer 29,55 seconden goedmaken op Wüst.

De Russische Olga Graf (zesde op de 1500 meter in 1.59,12) staat na drie afstanden op de vierde plaats op 27,63 seconde van de klassementsleiderster. De Poolse Natalia Czerwonka is de nummer vijf op 29,12 van Wüst.

Misgaan

Wüst kwam dit seizoen op de 5000 meter nog niet in actie. Bij de KNSB Cup, bij de vierde wereldbeker in Heerenveen en bij de NK afstanden sloeg ze de langste afstand over.

De Jong daarentegen pakte zilver bij de KNSB Cup en bij de NK afstanden. Sablikova won vorige maand in Thialf de wereldbekerwedstrijd over 5000 meter in een tijd van 6.57,64.

"Alleen door iets geks kan het nog misgaan, maar ik wil niet te vroeg juichen'', zei Wüst na de 1500 meter. "Het is tenslotte een allroundtoernooi, het gaat om vier afstanden. Ik moet me nog één keer opladen, daarna zal het kaarsje helemaal uit zijn bij mij.''