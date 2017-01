Ireen Wüst verovert in Thialf vijfde Europese allroundtitel

Wüst wist voor de 5 kilometer dat ze op de slotafstand liefst 11,41 seconde mocht verliezen op Antoinette de Jong en zelfs 17,70 seconde op titelverdedigster Martina Sablikova. Die geruststellende marge kwam nooit in gevaar op de minst favoriete afstand van de viervoudig olympisch kampioene.

Wüst, die de 500, 3000 en 1500 meter won in Heerenveen, eindigde op de 5 kilometer als tweede in 7.03,54. Sablikova was in 6.57,47 de snelste op de langste afstand, waardoor de 29-jarige Tsjechische ten koste van De Jong naar de tweede plaats in het eindklassement steeg.

De 21-jarige De Jong klokte met 7.07,33 de vierde tijd op de 5000 meter en pakte daardoor net als vorig jaar brons.

Yvonne Nauta viel net buiten het podium van het EK. De 25-jarige Friezin beëindigde een solide toernooi met de derde plaats op de 5 kilometer in 7.05,41, waarmee ze in het klassement nog van de zesde naar de vierde plek steeg.

De 44-jarige Claudia Pechstein eindigde bij haar 21e EK allround op de zesde plaats.

Niemann

Wüst schreef het EK eerder in 2008, 2013, 2014 en 2015 op haar naam. Met haar vijfde titel komt ze op gelijke hoogte met Sablikova en de Duitse vrouwen Anni Friesinger en Andrea Ehrig-Mitscherlich. De Duitse Gunda Niemann is recordhouder met acht keer EK-goud.

Wüst heeft zich door de eindzege in Heerenveen ook geplaatst voor het WK allround, dat op 4 en 5 maart wordt gehouden in het Noorse Hamar.

De Jong is door haar podiumplaats ook zeker van een WK-ticket. De derde Nederlandse deelneemster wordt bepaald bij het NK allround (20-22 januari).

Afstandszege

Wüst boekte eerder op zaterdag op de 1500 meter haar derde afstandszege, nadat ze vrijdag al de snelste was op de 500 en de 3000 meter. De kopvrouw Team Justlease.nl was op de schaatsmijl in een rechtstreeks duel duidelijk te sterk voor De Jong: 1.56,57 om 1.58,34.

Sablikova zette met 1.58,72 de derde tijd neer op de 1500 meter, terwijl Nauta (1.59,06) net buiten het podium viel op de voorlaatste afstand.