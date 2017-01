Nuis gaat ondanks 'verpeste' 500 meter nog voor titel bij EK sprint

"Ik ga absoluut nog voor de winst, maar dan mag ik geen foutjes meer maken", aldus Nuis.

Dat deed de 27-jarige Zuid-Hollander vrijdag wel op de 500 meter. Hij struikelde bij zijn eerste passen en kwam daardoor niet verder dan de negende tijd (35,49).

"Ik heb het verpest op mijn eerste meters van de 500 meter, dus het is nu een inhaalslag. Ik reed daarna gelukkig wel een goede 1000 meter, maar ik kan niet echt blij zijn. Ik sta op 0,39 seconde van de eerste plek en dat had er heel anders uit kunnen zien als ik een goede 500 meter had gereden."

Nuis heeft geen verklaring voor zijn mislukte start op de openingsafstand. "Ik dacht dat ik met mijn punt in het ijs ging, maar toen ik de beelden terugkeek bleek dat het niet het geval te zijn. Misschien was ik te gretig."

Hotel

De sprinter van Lotto-Jumbo reed na de 500 meter samen met assistent-trainer Sicco Janmaat terug naar zijn hotel om zijn hoofd weer leeg te maken richting de 1000 meter.

"Het was lastig om de 500 meter van me af te zetten. Ik heb een raampje opengezet en even alles eruit geschreeuwd en in het hotel heb ik een koude douche genomen. Ik kan wel zielig gaan doen, maar daar schiet ik niks mee op."

Nuis herpakte zich inderdaad op zijn favoriete afstand, want hij won de 1000 meter in 1.08,77. Daarmee was hij 0,24 seconden sneller dan Kai Verbij, die na twee afstanden aan de leiding gaat.

"Ik hoop zaterdag niet zoveel als te verliezen op de 500 meter als vrijdag en dan is er nog veel mogelijk", zegt Nuis, die voorlopig vierde staat. "Als ik zaterdag een 500 en een 1000 meter rijd zoals ik kan, dan zit de winst er nog in."

Verbij

Verbij kende een zeer solide dag met een vierde plek op de 500 meter en een tweede plaats op de 1000 meter. De regerend Nederlands kampioen verdedigt zaterdag op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,19 seconde op de Duitser Nico Ihle en een voorsprong van 0,29 seconde op de Noor Havard Holmefjord Lorentzen.

"Hopelijk kan ik deze positie vasthouden", aldus de 22-jarige Verbij. "Het was zeker geen slechte eerste dag voor mij, maar het gaat om vier goede races en niet om twee. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen door al met de titel bezig te zijn."

De sprinter van Team Plantina verwacht zaterdag flinke concurrentie van Nuis. "Het is zonde voor hem en het publiek dat het misging bij zijn start van de 500 meter, maar voor mij was het natuurlijk wel voordelig. Maar Kjeld zal nu extra gebrand zijn voor de tweede dag, dus hij kan het me flink lastig gaan maken."

Mulder

Ronald Mulder, de derde Nederlandse deelnemer, staat zesde in het klassement, op 0,62 seconde van zijn ploeggenoot Verbij. De sprinter uit Zwolle begon sterk met winst op de 500 meter (34,87), maar verloor daarna veel tijd met een achtste plaats op de 1000 meter (1.10,46).

"Mijn 1000 meter was gewoon niet goed", stelt Mulder. "Ik baal er enorm van dat ik mijn klassement daar verspeeld heb."

De specialist op de 500 meter moest door de plotselinge afzegging van de Rus Ruslan Murashov alleen rijden op de 1000 meter, maar dat wilde Mulder niet als excuus gebruiken.

"Het helpt niet, maar dat wil ik niet de schuld geven voor mijn mindere tijd. Ik zat er gewoon niet lekker in op de 1000 meter."

Het EK sprint gaat zaterdag om 11.55 uur verder met de tweede 500 meter, waarna de beslissende 1000 meter om 15.30 uur van start gaat. In totaal staan er liefst acht afstanden op het programma bij het gecombineerde EK sprint en EK allround in Thialf. Het programma begint om 11.00 uur met de 1500 meter bij het EK allround voor vrouwen.