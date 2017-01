Ronald Mulder snelste op 500 meter EK sprint, slechte start Nuis

Mulder rekende in een rechtstreeks duel af met de Rus Ruslan Murashov, die als tweede eindigde op de 500 meter: 34,87 om 34,88. De Duitser Nico Ihle werd derde in 34,95. Murashov meldde zich na de 500 meter af voor de rest van het toernooi. Volgens het Russische kamp heeft hij last van de naweeën van griep.

Kai Verbij, door velen gezien als de topfavoriet voor de Europese titel, startte zijn toernooi met een prima tijd van 34.98, goed voor de vierde plaats. De Fin Mika Poutala eindigde in 35,10 als vijfde.

Nuis had geen goed begin van het eerste EK sprint uit de schaatsgeschiedenis. De sprinter van Lotto-Jumbo struikelde bij zijn eerste passen, opende slechts in 10,08 en kwam uit op een tijd van 35,49. Daarmee eindigde hij als negende. Vorige week bij de NK afstanden klokte hij nog 34,93.

Nuis, vorig jaar tweede bij het WK sprint achter de in Thialf door een liesblessure afwezige Rus Pavel Kulizhnikov, moet later op vrijdagavond op de eerste 1000 meter al 1,02 seconde goedmaken op zijn grootste concurrent Verbij. De sprinter van Team Plantina moet op zijn beurt 22 honderdsten inlopen op Mulder.

Medailles

"Ik ben blij dat ik deze heb, maar we moeten door. Het uitgangspunt is om zo hoog mogelijk te eindigen. De 1000 meter is normaal gesproken mijn mindere afstand'', reageerde Mulder na de eerste afstand. "De 500 meter is mijn speerpunt."

Mulder kwam één rit na de ongelukkige Nuis in actie. De sprinter uit Zwolle kreeg niet helemaal mee wat er met zijn landgenoot gebeurde. "Je moet gewoon geen fouten maken. Kjeld heeft een dijk van een 1000 meter in de benen. Maar ik wil dit toernooi niet alleen naar Kjeld kijken, ook naar de anderen.''

De medailles bij het EK sprint voor mannen worden zaterdag verdeeld, wanneer er nog een 500 en 1000 meter op het programma staan. Het EK sprint voor vrouwen is op zaterdag en zondag.