Wüst wint 500 meter EK allround en pakt bijna seconde op Sablikova

Wüst klokte een tijd van 39,26 op de eerste afstand in Heerenveen, terwijl titelverdedigster Sablikova niet verder kwam dan 40,18, goed voor de vijfde plek.

Vorig jaar bij het EK in Minsk was het verschil tussen een nog niet geheel fitte Wüst en Sablikova slechts acht honderdsten op de openingsafstand. De Tsjechische legde daarmee de basis voor een makkelijke eindzege, haar vijfde in totaal. Viervoudig Europees kampioene Wüst pakte zilver.

"Ja, je zou kunnen zeggen dat ik nu goede zaken doe voor het klassement'', beaamde Wüst. "Het verschil met Sablikova is mooi. Het is met 0,92 seconde aanzienlijk groter dan vorig jaar. Op de 3000 meter wil ik mijn voorsprong verder uitbouwen. Dan kan ik vol vertrouwen aan de tweede dag beginnen."

Antoinette de Jong, vorig jaar goed voor brons op het EK, zette vrijdag de tweede tijd neer op de 500 meter. De ploeggenote van Wüst bleef met 39,56 slechts veertien honderdsten boven haar persoonlijk record.

Yvonne Nauta, de derde Nederlandse deelneemster, bleef ook in de buurt van haar pr van 40,58. De Friezin eindigde in 40,82 als dertiende in het veld van negentien schaatssters.

Pechstein

De Poolse Natalia Czerwonka (39,85) completeerde het podium op de 500 meter, terwijl de Noorse Ida Njatun vierde werd in 39,98. Drievoudig Europees kampioene Claudia Pechstein (44) klokte de negende tijd: 40,59.

Het EK allround voor vrouwen gaat vrijdagavond verder met de 3 kilometer en wordt zaterdag afgesloten met de 1500 en de 5000 meter. Het allroundtoernooi van de mannen is op zaterdag en zondag.

Sablikova moet op de 3 kilometer een verschil van 5,52 seconde goedmaken op Wüst. De kopvrouw van Team Justlease.nl verdedigt een marge van 1,80 seconde op De Jong.