Wüst op koers voor vijfde Europese titel na twee afstandszeges

Wüst rekende op de 3 kilometer in een rechtstreeks duel af met Sablikova. De Tsjechische kwam in de laatste twee ronden nog sterk opzetten, maar ze kon haar concurrente niet meer bijhalen: 4.03,93 om 4.04,73.

De Jong eindigde in 4.05,44 als derde op de tweede afstand en mede door haar tweede plaats op de 500 meter is de Friezin voorlopig de eerste achtervolgster van Wüst. Ze moet zaterdag op de 1500 meter 1,66 seconde goedmaken op haar ploeggenote.

Sablikova staat voor een nog grotere opgave. De nummer drie van het klassement heeft op de 1500 meter een nadelige marge van 3,16 seconde op Wüst, de Europees kampioene van 2008, 2013, 2014 en 2015.

Yvonne Nauta eindigde in 4.07,32 als vijfde op de 3000 meter. De winnares van EK-zilver in 2014 staat halverwege het toernooi op de zesde plaats in het klassement. Ze moet zaterdag op de 1500 meter ruim zes seconden inlopen op Wüst.

De Russische Olga Graf (zevende op de 500 meter, zesde op de 3 kilometer) en de Poolse Natalia Czerwonka (derde op de 500 meter, achtste op de 3 kilometer) staan voorlopig nog voor Nauta in het klassement, op respectievelijk de vierde en de vijfde plek. De 44-jarige Claudia Pechstein is teleurstellend zevende.

500 meter

Wüst was eerder op de avond in 39,26 de beste op de 500 meter. Sablikova kwam op de openingsafstand niet verder dan 40,18, goed voor de vijfde plek.

Vorig jaar bij het EK in Minsk was het verschil tussen een nog niet geheel fitte Wüst en Sablikova slechts acht honderdsten op de 500 meter. De Tsjechische legde daarmee de basis voor een makkelijke eindzege, haar vijfde in totaal. Viervoudig Europees kampioene Wüst pakte toen zilver.

De Jong, vorig jaar goed voor brons in Minsk, zette vrijdag de tweede tijd neer op de 500 meter. Ze bleef met 39,56 slechts veertien honderdsten boven haar persoonlijk record.

Nauta bleef op de eerste afstand ook in de buurt van haar pr van 40,58. De Friezin eindigde in 40,82 als dertiende in het veld van negentien schaatssters.

Het EK allround wordt zaterdag afgesloten met de 1500 en de 5000 meter. Het hele toernooi wordt in minder dan 24 uur afgewerkt.