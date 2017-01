Blokhuijsen ziet dat vorm stijgende is in aanloop naar EK allround

"Ik voel dat ik sterker word en dat vertaalt zich ook in de resultaten van de laatste tijd. Ik heb er ook wel vertrouwen in, dus ik richt mij op het podium", aldus Blokhuijsen in gesprek met NUsport.

De 27-jarige schaatser van Justlease.nl deed vorige week in Heerenveen mee aan de NK afstanden, waar hij op de vijf kilometer genoegen moest nemen met de vierde plek.

Daarmee plaatste hij zich voor het EK allround, maar de vierde plek was niet genoeg om deelname af te dwingen voor de WK afstanden van februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung.

"Die race was eigenlijk nog net niet goed genoeg", beseft Blokhuijsen. "Ik heb weinig races op niveau gereden en wedstrijdritme moet je ook gewoon opbouwen. De NK afstanden vielen voor mij dus nog iets te vroeg, maar voor het EK zal ik meer in de racemodus zitten."

Concurrentie

Blokhuijsen wist vorig jaar bij de EK allround in Minsk brons te pakken. In Wit-Rusland moest hij destijds zijn meerdere erkennen in Sven Kramer (goud) en Bart Swings (zilver).

Hoewel Blokhuijsen niet precies kan inschatten wat dit jaar zijn kansen zijn, denkt hij opnieuw de strijd met de favorieten aan te kunnen gaan. "Vorig jaar heb ik twee keer het podium gehaald met derde plekken op het EK en WK allround, dus dat wil ik gewoon verbeteren."

De EK allround en EK sprint beginnen vrijdag en duren tot en met zondag.