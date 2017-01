Sablikova dacht aan stoppen met schaatsen na teleurstelling in Rio

"Na alles wat er gebeurd was in Rio stormde het in mijn hoofd", vertelt de drievoudig olympisch kampioene op de langebaan aan Schaatsen.nl. "Ik twijfelde heel erg of ik wel door wilde gaan met het winterseizoen."

Sablikova reisde in de veronderstelling dat ze geplaatst was voor de olympische tijdrit af naar Brazilië, maar kwam er daar pas achter dat de Tsjechische bond een fout had gemaakt. "Vijf dagen voor de start hoorde ik definitief dat ik niet mocht starten."

Ze vocht het besluit nog aan, maar vond geen gehoor bij het internationale sporttribunaal CAS. "Ik heb er echt voor gevochten tot het einde aan toe en was er kapot van. Ik had alles opgegeven voor de Zomerspelen, was direct na het schaatsseizoen doorgegaan met mijn trainingen op de fiets."

Uiteindelijk vond de ambivalente Tsjechische haar motivatie weer terug dankzij haar jonge teamgenotes. "Het team is écht de reden dat ik door ben gegaan, zij hebben me nodig en schaatsen met hen maakt me gelukkig. Dankzij het team begon ik me na een paar weken langzaam beter te voelen."

Het eerstvolgende doel van Sablikova is het EK allround, dat vrijdag van start gaat in Thialf. De titelverdedigster gaat komend weekend voor haar zesde titel in de vernieuwde Friese schaatstempel.