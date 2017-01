Schulting kiest voor NK shorttrack en meldt zich af voor EK sprint

Sanneke de Neeling was eerste reserve en mag door de afmelding van Schulting alsnog naar het EK, dat vrijdag, zaterdag en zondag gecombineerd met het EK allround wordt verreden in Thialf.

De 20-jarige De Neeling werd vorig seizoen Nederlands kampioen op de sprint. Vorige week bij de NK afstanden greep ze naast een EK-ticket, maar door de afmelding van Schulting mag ze nu dus alsnog meedoen.

De Nederlandse sprintploeg voor het EK bestaat bij de vrouwen verder uit Jorien ter Mors en Marrit Leenstra. Anice Das is nu eerste reserve. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Yvonne Nauta vormen de allroundploeg.

Schulting kiest voor het NK shorttrack omdat ze later in het jaar in actie zal komen bij het EK shorttrack in Turijn. "Ik wil mijn voorbereiding op dat EK niet in gevaar brengen", zegt Schulting in een persbericht.

"Daarnaast kan ik bij het EK sprint op dit moment nog geen rol van betekenis spelen, terwijl ik in Amsterdam voor de Nederlandse shorttracktitel kan gaan. Een titel, die ik bij de senioren nog niet heb gewonnen."