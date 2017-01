De Vries en Schouten Nederlands kampioen op marathon

De Vries rekende in de eindsprint af met Remco Schouten. De 32-jarige Fries nam samen met Schouten al vroeg in de wedstrijd een ronde voorsprong en kwam na 150 ronden als eerste over de finish. Het brons ging naar Robert Post.

De Vries bekroonde met zijn zege het werk van zijn ploeggenoten. Zij lieten zich af en toe afzakken om vervolgens het tempo weer flink op te voeren als de leider in de wedstrijd eraan kwam.

Het leidde tot een loodzware en chaotische afvalrace, waarin heel wat favorieten voortijdig van het ijs stapten, onder wie Gary Hekman.

Ook Arjan Stroetinga, de ploeggenoot van De Vries die vorig jaar voor de zesde keer Nederlands kampioen werd, haakte na rondenlang beulswerk af.

"Ik heb niet vaak zó stuk gezeten", zei De Vries na afloop bij de NOS. "Het ging maar door en door. Ik zat in het rood, maar moest blijven rijden. Gelukkig heb ik een goede ploeg."

Schouten

Schouten troefde Janneke Ensing (zilver) en Lisa van der Geest (brons) af in de sprint.

Carien Kleibeuker had een belangrijke rol in de zege van de 24-jarige Andijkse. De 38-jarige Kleibeuker hield het tempo hoog en lanceerde haar ploeggenote bij het ingaan van de laatste ronde.

Schouten maakte geen fout in de sprint en bleek net als vorig jaar in Amsterdam de sterkste na 100 ronden. Ensing kwam in 2016 ook als tweede over de streep.

"Het ging niet makkelijk", erkende Schouten na afloop bij de NOS. "Carien was echt de vrouw van de race, zij heeft zó hard gewerkt. Alleen had ik dit niet gekund. Ik ben haar heel dankbaar."