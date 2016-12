Kai Verbij opgelucht na gouden 1000 meter aan eind van 'helse dag'

"Ik ben heel opgelucht, dit maakt veel goed", aldus de 22-jarige Verbij. "Ik wist dat er op de 500 meter vier mensen waren die voor drie plekken op de WK afstanden gingen vechten, maar het was flink balen dat juist ik erbuiten viel."

De 1000 meter van vrijdag werd daardoor de enige kans voor de regerend Nederlands kampioen sprint om de WK in Gangneug (9-12 februari 2017) te halen en dat zorgde voor veel spanning.

"Vrijdag was een helse dag. Ik kreeg 's ochtends al bijna geen eten binnen vanwege de zenuwen, terwijl ik heel veel moest eten omdat de 1000 meter pas laat begon. Ik weet dat ik normaal gesproken goed kan presteren onder spanning, maar nu maakte het mijn dag wel extra lang en extra zwaar."

Verbij besloot daarom om het grootste deel van zijn voorbereiding in bed door te brengen. "Ik ben wel goed in slapen; als ik ergens kan liggen, dan slaap ik in no-time. Dus dat lukte nu ook wel en dat doodde de tijd wat."

Nuis

Volledig uitgeslapen reed Verbij vrijdagavond in Thialf op de 1000 meter naar een zeer snelle tijd van 1.08,22. Daarmee bleef hij maar zes honderdsten boven het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov en was hij ruim drie tienden sneller dan de nummer twee van de dag, viervoudig Nederlands kampioen Kjeld Nuis.

"Kjeld was denk ik niet op z'n best, omdat hij donderdag nog heel erg kapot was gegaan op de 1500 meter", stelde Verbij. "Maar misschien onderschat ik mezelf, ik versla Kjeld wel op een belangrijk moment."

De sprinter van Team Plantina plaatste zich zo niet alleen voor de WK afstanden, maar ook voor het eerste EK sprint. Dat toernooi vindt van 6 tot en met 8 januari 2017 plaats in Heerenveen.

"Het EK is een mooi extraatje, maar ik was daar eigenlijk niet echt mee bezig. De NK afstanden stonden voor mij vooral in het teken van de WK afstanden", zei Verbij. "Maar nu ik me geplaatst heb, zie ik het EK niet als een tussendoortje. Ik zal flink aan de bak moeten, want daar zijn ook alweer tickets te verdienen voor het WK sprint."

Ntab

Verbij zorgde op de 1000 meter voor het tweede NK-succes van zijn ploeg, want de 500 meter werd een prooi voor zijn leeftijdgenoot Dai Dai Ntab.

"Ha, nu krijgt Dai Dai even niet meer alle aandacht", lachte Verbij. "De laatste tijd stond hij wel veel in de picture, maar Dai Dai is een heel goede schaatser en ook een vrij sensationeel figuur, dus ik snap die aandacht wel."

"Natuurlijk is het niet altijd fijn als één iemand in een groep de meeste aandacht krijgt, maar Dai Dai heeft heel veel mooie dingen laten zien de laatste tijd, dus hij verdient het."