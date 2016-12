Nederlandse titel op 'zijn' 10 kilometer heel welkom voor Bergsma

"Deze zege was heel welkom", zei de 30-jarige Bergsma, die in Thialf met een tijd van 12.52,34 ruim een seconde sneller was dan de nummer twee Kramer (12.53,59).

"De 10 kilometer ging de laatste tijd een paar keer flink mis op cruciale momenten, dus dan is het heel fijn om nu de Nederlandse titel te pakken."

De olympisch kampioen op de langste afstand doelde specifiek op twee 10 kilometers; in november 2015 ging hij volledig kapot bij de wereldbeker in Salt Lake City en eindigde hij als derde op bijna twintig seconden van Ted-Jan Bloemen, die een nieuw wereldrecord reed.

En vorig jaar december bij de NK wist Bergsma zich door een heel slechte 10 kilometer als regerend wereldkampioen niet eens te plaatsen voor de WK afstanden. "Die twee races werkten natuurlijk wel door op mijn zelfvertrouwen. Daarvoor was ik heel zeker over de 10 kilometer. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat het me makkelijk af ging, maar het was wel altijd een zekerheidje."

"Door die twee slechte races kreeg ik een tik, maar ik heb er nooit aan getwijfeld of de 10 kilometer nog steeds mijn afstand is."

Anema

Jillert Anema, de coach van Bergsma, zegt al jaren dat zijn pupil intrinsiek een betere 10 kilometer-rijder is dan Kramer, de viervoudig wereldkampioen op de afstand.

De altijd uitgesproken Fries haalde in 2014 zijn gelijk bij de Spelen van Sochi, maar de afgelopen anderhalf jaar moest Bergsma het steeds afleggen tegen Kramer op de 10 kilometer. Vrijdag in Heerenveen kon Anema zijn mantra weer uit de kast halen en Bergsma was niet van plan om zijn coach tegen te spreken.

"Jillert zegt dat Sven me niet aan kan als ik een goede rit rijd, en dat vind ik zelf ook. Ik weet dat als ik rijd wat ik kan rijden, dat ik beter ben op de 10 kilometer."

Spelletje

Verder wilde Bergsma de psychologische oorlogsvoering in aanloop naar de ultieme confrontatie dit seizoen, op 11 februari 2017 bij de WK afstanden in Gangneung, niet doorvoeren.

"Ik wil vooral bij mezelf blijven", aldus de stayer van Team Clafis. "Ik houd het gevecht graag op de ijsbaan. Naast de ijsbaan, dat hoeft van mij niet. Sven is misschien meer bezig met dat spelletje naast de ijsbaan, maar ik denk niet dat ik daar heel gevoelig voor ben."

"Ik ben vooral blij dat ik weer een 10 kilometer heb gereden die er op lijkt. Maar het moet nog beter, ik reed nu nog een ronde 31,7 richting de 1200 meter. Als ik echt in vorm ben, komen er helemaal geen 31'ers in mijn race voor. Die kant wil ik weer op."