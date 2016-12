Ter Mors herkent veel van zichzelf in NK-verrassing Schulting

"Ik herken heel veel dingen van mezelf van vroeger in Suzanne", aldus de 27-jarige Ter Mors. "Ze is een bijtertje dat heel veel wil bereiken. En ze kan hard trainen en is technisch een goede schaatsster."

"Suzanne heeft wel het voordeel dat ze met heel veel sterke schaatsers kan trainen. Dat was niet zo toen ik zo jong was. Dat merk je echt; iedereen die bij de shorttrackselectie aanschuift, pakt direct het niveau op. Dat is het mooie aan een trainingsgroep op wereldniveau, iedereen kan meeliften."

"Ik vind het supergaaf om te zien, want we hebben met z'n allen keihard geknokt om dat te creëren en nu werpt dat eindelijk voor de jeugd ook zijn vruchten af."

Voorbeeld

Ter Mors is het voorbeeld van iemand die jarenlang het shorttrack en het langebaanschaatsen met succes combineerde.

De olympisch kampioene op de 1500 meter (langebaan) debuteerde vijf jaar geleden bij een NK afstanden en reeg daarna de successen aaneen op de 400 meter-baan, terwijl ze ook nog steeds mee kon doen met de wereldtop in het shorttrack.

Schulting toonde bij de NK afstanden aan dat ze mogelijk eenzelfde pad kan volgen. De jonge Groningse, die dit seizoen als shorttrackster al vier keer individueel op het podium stond in de wereldbeker, eindigde in Heerenveen na een zesde plek op de 500 meter van donderdag een dag later zelfs als vierde op de 1000 meter.

"Ik had deze tijd niet verwacht", stelde Schulting, die op de kilometer met 1.16,17 één honderdste onder haar persoonlijk record uit Calgary dook.

"Ik ben er superblij mee, maar ik was ook wel echt naar de NK gekomen om iets te presteren. Ik doe niet mee aan een titeltoernooi om alleen naar het publiek te zwaaien."

Plezier

Schulting presteerde zo goed in Thialf, dat ze als derde eindigde in een puntenklassement over de 500 en 1000 meter en zich zo kwalificeerde voor het eerste EK sprint, dat van 6 tot en met 8 januari wordt gehouden in Heerenveen.

In datzelfde weekend is echter ook het NK shorttrack in Amsterdam en dus zeiden Schulting en Jeroen Otter, de bondscoach van de shorttrackers, na haar 1000 meter dat het nog niet zeker is of Schulting daadwerkelijk mee gaat doen aan het EK. Die knoop wordt maandag definitief doorgehakt.

Ter Mors, die in november besloot om zich volledig te richten op het langebaanschaatsen omdat ze niet meer het goede gevoel had bij shorttrack, adviseert haar ploeggenote om vooral te kiezen voor waar ze het meeste plezier uit haalt.

"Suzanne moet doen wat ze leuk vindt en waar zij het idee van heeft dat ze er beter van wordt. Ze is nog zo jong, ze kan nog alles meemaken en alles doen wat ze wil. Ze moet afgaan op haar gevoel."

"Ik ben ook gaan langebanen omdat ik het leuk vond en ik er beter van werd. Ik heb het nooit gedaan omdat het moest. Zo moet het ook bij haar zijn. Als ze het niet leuk vindt om te doen, dan moet ze het niet doen."