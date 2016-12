Kramer had liever ander slotstuk gezien van 'supergoed' NK

"Laat het duidelijk zijn: ik race om te winnen en niet voor een tweede plek. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten van mij", aldus Kramer, die in Thialf met een tijd van 12.53,59 ruim een seconde trager was dan de nieuwe Nederlands kampioen Bergsma (12.52,34).

"Deze tweede plaats is jammer, maar ik kan ook niet zeggen dat ik heel erg ontevreden ben over mijn eigen rit. Het was een prima tijd, na een pittig NK. Ik had liever een andere uitslag gehad, maar ik kan ook niet zeggen dat ik hier vannacht wakker van zal liggen."

De 30-jarige Kramer pakte eerder tijdens de NK wel goud op de 1500 en de 5000 meter. "Al met al heb ik een supergoed toernooi gehad, maar ik had liever een ander slotstuk gezien."

Risicovol

Kramer moest vrijdag op de 10 kilometer starten voor Bergsma, waardoor hij een tijd moest neerzetten. De kopman van Lotto-Jumbo moest dus wel voluit gaan, al ging het volgens hemzelf niet "met het mes op de keel".

"Misschien had ik dat wel moeten doen. Maar dit is ook een plaatsingswedstrijd en met dit deelnemersveld en met maar twee WK-tickets is het te risicovol om echt alles of niets te spelen, zeker als je als eerste van de favorieten moet schaatsen."

Kramer benadrukte dat het achteraf altijd makkelijk is om te zeggen dat hij dieper had moeten gaan. "En als ik dat zou suggereren, dan doe ik de prestatie van Jorrit tekort, en dat wil ik niet."

Anema

De zege van Bergsma maakte een einde aan een periode van anderhalf jaar waarin Kramer op de 10 kilometer altijd sneller was dan de olympisch kampioen.

"Deze mentale opkikker had Jorrit misschien wel nodig", stelde Kramer met een flauwe glimlach. "Ik heb natuurlijk liever niet dat hij van me wint, maar het is eigenlijk onmogelijk om dat jaar in jaar uit vol te houden. Natuurlijk probeer ik dat en op de 5 kilometer lukt het ook heel aardig, maar ik weet als geen ander hoe moeilijk het is."

"Op de 10 kilometer zijn zoveel omstandigheden bepalend; de loting, de tegenstander, noem maar op. Maar dat zijn geen excuses voor de nederlaag van vandaag, want het zou allemaal niet moeten uitmaken."

Jillert Anema, de coach van Bergsma, beweerde vlak na de 10 kilometer dat Kramer toch echt op zijn maximum zat met zijn tijd van 12.53. De Friese schaatser had niet veel trek om te reageren op de woorden van zijn excentrieke provinciegenoot.

"Het allerlaatste waar ik voor schaats, is Jillert Anema", stelde Kramer. "En ik schaats al helemaal niet om op hem te reageren. Ik kan het niet al te serieus nemen. Ik denk dat hij een goede trainer voor Jorrit is, maar dan houdt het ook wel snel op."