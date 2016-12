Bergsma verslaat Kramer op 10 kilometer bij NK afstanden

Kramer kwam in de vierde van zes ritten tot een tijd van 12.53,59. Bergsma startte een rit later en reed lang boven het schema van zijn grote rivaal, maar met nog drie rondes te gaan was hij voor het eerst sneller dan Kramer en dat zette hij door tot de finish: 12.52,34.

De laatste keer dat Bergsma rapper was dan zijn provinciegenoot op de 10 kilometer was aan het begin van vorig seizoen bij de KNSB Cup. Toen werd Erik Jan Kooiman eerste, Bergsma tweede en Kramer derde.

Kramer pakte nog wel zilver in Heerenveen en mag daarom net als Bergsma naar de WK afstanden. In tegenstelling tot bij de andere afstanden waren op de 10 kilometer maar twee plaatsingsbewijzen voor de WK (9 tot en met 12 februari in Gangneung) te verdienen.

Vorig seizoen greep Bergsma als regerend olympisch en wereldkampioen naast een WK-ticket op de NK afstanden. Kramer pakte vervolgens in Kolomna voor de vierde keer in zijn carrière de wereldtitel op de langste afstand.

De Vries

Bob de Vries reed een kleine drie weken geleden bij de wereldbeker in Heerenveen nog de snelste tijd van de dag. De 32-jarige Fries kwam in de B-groep tot 12.47,53, waarmee hij bijna vijf seconden sneller was dan Bergsma, de winnaar in de A-groep. Kramer was toen niet in Thialf.

De Vries reed vrijdag in de slotrit kort onder het schema van Bergsma en Kramer, maar hij kon dat niet volhouden. De rijder van Team Clafis eindigde in 13.01,93 als derde.

Kooiman, vorig seizoen nog goed voor zilver op de WK afstanden achter Kramer, kwam niet verder dan de vijfde tijd in 13.08,92.

2012

Bergsma was eerder in 2012 en 2014 de beste van Nederland op de 10 kilometer. Hij moest woensdag op de 5 kilometer nog genoegen nemen met zilver achter Kramer.

De kopman van Lotto-Jumbo sluit de NK afstanden af met twee keer goud (1500 en 5000) meter en één keer zilver (10 kilometer).