Ter Mors prolongeert NK-titel 1000 meter, goud Kleibeuker op 5 kilometer

Leenstra was in een rechtstreeks gevecht met Ter Mors slechts 0,10 seconde langzamer. Ireen Wüst eiste met 1.15,98 het brons voor zich op.

Ter Mors, Leenstra en Wüst plaatsen zich hiermee voor de de WK afstanden, die van 9 tot en met 12 februari in Gangneung op het programma staan.

Voor Ter Mors betekende het haar derde medaille van deze week. Eerder pakte ze de titel op de 500 meter en werd ze achter Wüst tweede op de 1500 meter.

De 1000 meter telt samen met de 500 meter mee voor een puntenklassement waarmee de tickets voor het allereerste EK sprint verdeeld worden. Die startbewijzen gaan naar Ter Mors, Leenstra en Suzanne Schulting.

Schulting

Het is nog onzeker of shorttrackster Schulting, die met 1.16,17 vierde werd op de 1000 meter, ook mee zal doen aan het EK sprint. Dat toernooi is tegelijkertijd met de NK shorttrack.

"Ik heb er nog niet over nagedacht", zei de 19-jarige Groningse na haar race over EK-deelname. "We gaan er nog een nachtje over slapen." Op maandag wordt een definitief besluit genomen over de deelname van Schulting.

Mocht Schulting de voorkeur geven aan de NK shorttrack, dan gaat het ticket naar Sanneke de Neeling. Zij eindigde weliswaar als vijfde achter Wüst in het puntenklassement, maar de Brabantse geeft de voorkeur aan het EK allround.

Het EK sprint en het EK allround staan van 6 tot en met 8 januari op het programma in Thialf.

Kleibeuker

Eerder op dag veroverde Kleibeuker voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de Nederlandse titel op de 5 kilometer. Antoinette de Jong pakte zilver en mag daardoor ook naar de WK afstanden.

De 38-jarige Kleibeuker, die elf jaar geleden voor het eerst nationaal kampioene werd op de langste afstand, rekende in een rechtstreeks duel af met de zeventien jaar jongere De Jong: 6.58,87 om 6.59,78.

In tegenstelling tot de andere afstanden waren op de 5 kilometer maar twee plaatsingsbewijzen voor de WK afstanden te verdienen.

Kleibeuker was na haar overwinning blij en opgelucht dat zij een van de twee WK-tickets heeft. "Ik was erg zenuwachtig van tevoren. Ik had dit seizoen nog niet zoveel wedstrijden gereden, alleen de KNSB Cup en een trainingswedstrijdje."

"Dan slaat ook bij mij de twijfel toe. Deze titel is dus een grote opluchting. Ik heb nu weer iets om naar uit te kijken, de WK. Daar heb ik onwijs veel zin in", zei Kleibeuker.

Achtereekte

Voor Carlijn Achtereekte waren de druiven zuur. De 26-jarige schaatsster was eind oktober bij de KNSB Cup in Groningen nog duidelijk de beste op de 5 kilometer, maar nu greep ze met 7.00,83 naast kwalificatie voor de WK. De bronzen medaille was niet meer dan een troostprijs voor de winnares van zilver bij de WK van 2015.

Kleibeuker is met haar vierde Nederlandse titel nog niet de recordhoudster. Carla Zijlstra was in de jaren negentig liefst zes keer de beste op de 5000 meter.

Op de massastart pakte Irene Schouten voor de vijfde keer op rij het goud. De 24-jarige Andijkse hield Melissa Wijfje en Schulting achter zich. Wijfje ging er in de finale alleen vandoor, maar werd in de laatste meters gepasseerd door Schouten.