Kleibeuker (38) pakt voor derde keer op rij NK-goud op 5 kilometer

De 38-jarige Kleibeuker, die elf jaar geleden voor het eerst nationaal kampioene werd op de langste afstand, rekende in een rechtstreeks duel af met de zeventien jaar jongere De Jong: 6.58,87 om 6.59,78.

In tegenstelling tot bij de andere afstanden waren op de 5 kilometer maar twee plaatsingsbewijzen voor de WK afstanden (9 tot en met 12 februari in Gangneung) te verdienen.

Voor Carlijn Achtereekte waren de druiven zuur. De 26-jarige schaatsster was eind oktober bij de KNSB Cup in Groningen nog duidelijk de beste op de 5 kilometer, maar nu greep ze met 7.00,83 naast kwalificatie voor de WK. De bronzen medaille was niet meer dan een troostprijs voor de de winnares van zilver bij de WK van 2015.

Nauta

Yvonne Nauta, die donderdag na een lastige periode verraste met een derde plek op de 3 kilometer, kwam met een tijd van 7.00,95 net tekort voor een tweede WK-ticket. De Nederlandse kampioene van 2013 op de langste afstand was goed voor de vierde plaats.

Marije Joling, de Nederlandse kampioene van 2012, zette haar teleurstellende NK afstanden voort op de 5 kilometer. De 29-jarige Drentse bleef met een achtste plaats in 7.06,23 ver verwijderd van de twee WK-plaatsen.

Kleibeuker is met haar vierde Nederlandse titel nog niet de recordhoudster. Carla Zijlstra was in de jaren negentig liefst zes keer de beste op de 5000 meter.

De Jong veroverde haar tweede zilveren medaille van de driedaagse in Heerenveen. De Friezin eindigde donderdag ook al als tweede op de 3 kilometer. De rijdster van Team Justlease.nl heeft nu zes keer op het podium gestaan bij Nederlandse afstandskampioenschappen, maar ze wacht nog op haar eerste gouden medaille.