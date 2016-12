Bergsma gaat na 'ondermaatse' NK-start voor revanche op 10 kilometer

"Ik reed een heel slechte rit op de 5 kilometer, maar in het schaatsen is de ene dag de andere niet", aldus Bergsma. "Ik ga dus gewoon weer fris de 10 kilometer in."

De 30-jarige Fries gaf woensdag op de 5000 meter bijna vier seconden toe op Kramer (6.14,17 om 6.18,07); zo groot was het verschil tussen de twee toppers op de lange afstanden nog niet dit seizoen. Toch maakt Bergsma zich geen zorgen over zijn vorm.

"Nee, eigenlijk niet. Ik heb een goed trainingskamp gehad in Inzell en in aanloop naar de NK heb ik ook hier in Thialf lekker gereden. Het viel alleen niet echt op z'n plek voor mij op de 5 kilometer."

Anema

Bergsma was niet de enige schaatser uit de stal van coach Jillert Anema die teleurstelde op de openingsafstand van de NK afstanden. Ook Erik Jan Kooiman (zevende), Arjan Stroetinga (negende), Evert Hoolwerf (vijftiende) en Simon Schouten (zeventiende) hadden op meer gehoopt.

"Daar baalde Jillert ook van", zegt Bergsma. "We reden in Inzell allemaal best aardig, dus ik weet niet hoe het kan dat een paar jongens echt onder de maat reden op de 5 kilometer."

De olympisch kampioen op de 10 kilometer vond dat hij zelf wat te gespannen was op de 5000 meter. "Ik kwam maar niet in mijn slag en dan is het vooral worstelen met jezelf."

WK-tickets

Bergsma moet hopen dat hij vrijdag wel zijn slag vindt op de 10 kilometer, want er zijn op de langste afstand maar twee WK-tickets te verdienen.

De stayer van Team Clafis weet hoe spannend het kan worden, want vorig jaar ging het helemaal mis met Bergsma op de 10 kilometer bij de NK afstanden. Hij reed geen goede rit en werd bovendien gediskwalificeerd. Daardoor kon hij niet voor het derde jaar wereldkampioen worden op zijn favoriete afstand.

De 10 kilometer is vrijdag het tweede onderdeel. Kramer rijdt al in de vierde van zes ritten tegen Jos de Vos, terwijl Bergsma het een rit later opneemt tegen Kooiman, die vorig jaar zilver pakte bij de WK afstanden.

De slotdag van de NK afstanden in Heerenveen begint om 15.00 uur met de 5000 meter voor vrouwen. Op het programma staan ook nog de 1000 meter voor mannen en vrouwen en de massastart voor mannen en vrouwen.