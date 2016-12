Vierde plek geeft Verweij vooral vertrouwen dat hij op goede weg is

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet van baal dat ik niet in de top drie reed", aldus Verweij, die in Thialf met 1.46,66 vierde werd op een halve seconde van de nummer drie Patrick Roest (1.46,15).

"Het was mooi geweest als ik erbij had gezeten, want dan had ik voor een verrassing kunnen zorgen op de WK. Maar een tijd van 1.46,6 is gewoon goed voor nu. Met wat ik de laatste tijd heb laten zien, moet ik daar tevreden mee zijn", zegt Verweij, om er lachend aan toe te voegen: "Of ik ook echt tevreden ben, is een ander verhaal."

De nummer twee van de olympische 1500 meter in Sochi (2014) is sinds een aantal maanden weer echt topsporter, nadat hij het hele vorige seizoen oversloeg vanwege een gebrek aan fitheid. De NK waren zijn eerste (inter)nationale kampioenschappen sinds het WK allround van maart 2015.

"Ik was blij dat ik kon rijden, heb er plezier aan beleefd. Het was mooi om weer kapot te gaan voor de mensen. Het voelde goed, ouderwets. Ik was weer zenuwachtig van tevoren. Dat heb ik twee jaar gemist, als het niet langer is."

Wedstrijdritme

Verweij weet dat hij nog niet ver genoeg is om weer mee te kunnen doen om de prijzen, maar hij toonde wel progressie in Thialf.

Eind oktober eindigde de wereldkampioen allround van 2014 bij de KNSB Cup in Groningen nog als twaalfde op de 1500 meter op 3,39 seconde van Sven Kramer. Twee maanden later was het verschil met dezelfde winnaar nog maar 0,83 seconde.

"Ik heb de laatste twee maanden een mooi trainingsblok kunnen draaien op het ijs", stelt Verweij. "Dat merkte ik in de eerste twee rondes, die gingen heel goed."

"Maar een slotronde van 29,0 is niet Koen Verweij-waardig, daar is nog veel op te winnen. Dat is gewoon wedstrijdritme opdoen."

Prestatiemanager

Omdat de schaatser niet geplaatst is voor de WK, zal hij dat ritme in het vervolg van de winter op een andere manier moeten opdoen.

"Ik had liever wat meer spanningsmomentjes gehad, maar ik ga de rest van het seizoen hetzelfde doen als wat ik de afgelopen twee maanden heb gedaan: testwedstrijden rijden. En hard trainen. Ik wil naar mijn oude niveau toe en dit begon er weer aardig op te lijken."

Verweij wordt daarbij bijgestaan door een grote groep van eigen begeleiders, onder wie Ingrid Paul. De sportarts, die eind vorige en begin deze eeuw lang actief was als schaatscoach, is officieel de 'prestatiemanager' van de schaatser van Team Plantina.

"Ze heeft heel veel verstand van schaatsen en is een heel groot pluspunt in mijn staf de laatste twee maanden", aldus Verweij. "We zijn ook nog met een schaatscoach bezig, iemand die alle dagen bij mijn trainingen kan zijn."

Kramer

Op die manier hoopt Verweij over een kleine veertien maanden in topvorm aan de start te kunnen staan van de Winterspelen in Pyeongchang.

"Ik hoop dat hem dat lukt, hij heeft de capaciteiten", aldus concurrent en oud-ploeggenoot Kramer. "Ik ben wel een beetje fan van Koen. Ik heb fantastische jaren met hem gehad in de ploeg."

"Ik vind het zonde dat iemand met zoveel talent nog relatief zo weinig gewonnen heeft, maar dat weet hij zelf ook. Er is maar één iemand die daar wat aan kan doen en dat is hijzelf."