Kramer loopt niet weg voor favorietenrol op 'bonusafstand' 1500 meter

"Ik kan niet ontkennen dat ik in februari een van de favorieten zal zijn op de 1500 meter bij de WK afstanden", aldus Kramer, die in Thialf voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen werd op de schaatsmijl.

"Nee, ik had niet verwacht dat ik op mijn dertigste nog een keer favoriet zou zijn op de 1500 meter, maar dat maakt het ook wel weer leuk. Het geeft een andere dimensie aan het laatste deel van mijn carrière."

Kramer, die dit seizoen bij de KNSB Cup en de World Cup in Harbin ook al de beste was op de 1500 meter, klokte op de tweede dag van de NK met 1.45,82 een tijd die hij al vele jaren niet meer had laten zien in Heerenveen.

"Daar ben ik zelf ook wel enigszins verbaasd over", gaf de kopman van Lotto-Jumbo toe. "Het is toch de afstand die fysiek het verst bij mij vandaan ligt en waaraan ik het minst doe."

Hoofddoelen

Want favoriet of niet, Kramer laat er geen misverstand over bestaan dat de lange afstanden altijd het belangrijkste zullen blijven voor hem, ook richting de Winterspelen over veertien maanden in Zuid-Korea.

"De 5 en de 10 kilometer zijn mijn hoofddoel en de rest is bonus. Het zou ook dom zijn om nu iets anders te gaan doen om me te focussen op de 1500 meter, terwijl het nu heel goed gaat op de 1500 meter. "

"Zoals ik de 1500 meter nu benader, is eigenlijk het beste. Ik sta er relaxter in dan vroeger, toen ik altijd héél hard wilde beginnen. Dat doe ik nu niet meer en dat zorgt ervoor dat ik meer ontspanning heb en goed door kan rijden."

Nuis

Kramer maakte het verschil met titelverdediger Nuis donderdag in Thialf dan ook in de laatste ronde, waarin hij twee seconden sneller was dan zijn teamgenoot.

"Mijn slotronde was zwaar onder de maat", baalde Nuis, die 1.46,05 klokte. "In de laatste bocht verpruts ik het helemaal. Ik wilde te graag en liep daardoor behoorlijk tegen een muur aan. Superzonde, want ik was op weg naar een goede tijd. Ik baal nu, maar ik ben ook blij met het WK-ticket en ik weet wel hoe het moet."

De nederlaag tegen zijn ploeggenoot deed Nuis wat extra pijn omdat hij en Kramer elkaar de hele dag al met "pesterijtjes" aan het bestoken waren. "Dat gaat op een heel leuke manier, zo pushen we elkaar. Maar nu ik verloren heb, zal ik het wel extra gaan horen van Sven. Maar het is wat het is, hij heeft me op waarde geklopt."

Nuis, die dit seizoen in de World Cup al goud (Heerenveen) en zilver (Nagano) veroverde op de 1500 meter, vindt niet dat Kramer inmiddels als de grote favoriet moet worden gezien voor de WK in Gangneung.

"Met de tijden die we vandaag reden, gaan we geen wereldkampioen worden. Het moet absoluut sneller om mannen als Denis Yuskov en Bart Swings te verslaan. Ik ben op zoek naar die perfecte race. Vandaag was die er niet, maar dan moet ik het op de WK maar laten zien."