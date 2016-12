Nauta had plaatsing voor EK en WK niet voor mogelijk gehouden

"Het voelt wel een beetje als een comeback", zegt Nauta met gevoel voor understatement.

De 25-jarige stayer, die met een tijd van 4.04,50 minder dan twee seconden boven haar persoonlijk record bleef, hoefde in Heerenveen alleen Ireen Wüst (4.02,31) en Antoinette de Jong (4.02,76) voor zich te dulden. Ze plaatste zich daardoor voor het EK allround (6-8 januari) én de WK afstanden (9-12 februari).

"Ik zou volgend weekend eigenlijk meedoen aan de Gruno Bokaal in Groningen, maar een EK in een vol Thialf is natuurlijk wel een stukje leuker", lacht Nauta.

"Het dringt nog niet helemaal tot me door, het EK of de WK zaten totaal niet in mijn gedachten. Ik had dit niet voor mogelijk gehouden, maar ben superblij. Dit is echt fantastisch."

Robot

Amper drie maanden geleden leek een groot toernooi als het EK nog heel ver weg voor Nauta. Bij de openingswedstrijd van het seizoen, de KNSB Cup in Groningen, kwam ze niet verder dan een zestiende (1500 meter), een twaalfde (3000 meter) en een negende plek (5000 meter).

Die uitslagen pasten in het beeld van haar vorige twee seizoenen. Na een zeer goed olympisch seizoen (2013/2014) - waarin Nauta Nederlands kampioen werd op de 5000 meter, tweede op het EK allround en derde op het WK allround - zakte de blonde schaatsster in een diep moeras.

"De laatste jaren zijn soms echt killing geweest", geeft Nauta toe. "Natuurlijk gaat de motivatie wat weg als het niet loopt zoals je wil. Het was heel frustrerend om mezelf om filmpjes als een robot in de rondte te zien rijden. Er zat geen souplesse in."

"Maar ik ben er altijd in blijven geloven dat dit er nog in zat. Ik bleef vasthouden aan de positieve dingen, aan de kleine stapjes die ik maakte, de kleine overwinningen die ik boekte. Het is lastig geweest, maar de aanhouder wint."

Spaarcentjes

Nauta besloot in mei om de profploegen voorlopig vaarwel te zetten en weer terug te keren bij het Gewest Friesland. Gevolg is dat ze momenteel geen salaris krijgt.

"Mijn spaarcentjes gaan er momenteel hard doorheen", stelt Nauta. "Ik heb de laatste maanden heel vaak gedacht dat ik een baantje moest gaan zoeken of moest beginnen met een studie. Ik heb nu niks achter de hand, dat voelde ik nog meer. Misschien is dat wel goed geweest."

"Uiteindelijk kwam ik er achter dat ik nog een keer alles op het schaatsen wil zetten. Ik heb echt serieus gekeken naar wat ik zou kunnen combineren met mijn sport, maar ik ken mezelf: dan zou ik twee dingen half doen. En dat is niet hoe ik topsport wil bedrijven."

Donderdag in Thialf zette Nauta een eerste stap richting mogelijk weer een inkomen uit het schaatsen - en haar belangrijkste doel aan de horizon.

"Natuurlijk heb ik de Spelen van 2018 in mijn hoofd. Ik heb daar al een keer gestaan (in 2014 werd ze zesde op de 5 kilometer in Sochi, red.) en dat wil ik nog een keer. En dan wil ik het beter doen dan die zesde plek."