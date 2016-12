Kramer troeft Nuis af op 1500 meter, geen WK-ticket voor Verweij

Kramer, woensdag al voor de negende keer winnaar op de 5 kilometer bij de NK, kwam in Thialf uit op 1.45,82 en was daardoor net als in 2006, 2008 en 2014 de beste op de schaatsmijl.

Nuis, die ruim twee weken geleden nog de 1500 meter won bij de wereldbeker in Heerenveen, ging kapot in de laatste ronde en moest met 1.46,05 genoegen nemen met de tweede plaats. Roest (1.46,15) maakte het feest voor Lotto-Jumbo compleet.

Verweij, de Nederlands kampioen van 2013, kwam met 1.46,66 een halve seconde tekort voor een plek in de top drie, wat nodig was om zich te plaatsen voor de WK afstanden (9 tot en met 12 februari in Gangneung).

De Noord-Hollander probeert weer terug te komen op niveau, nadat hij na de Spelen van 2014 in Sochi door motivatieproblemen en blessures amper wedstrijden heeft gereden.

EK allround

Kramer plaatste zich donderdag ook voor het EK allround (6 en 8 januari in Heerenveen). Hij eindigde dik als eerste in een puntenklassement over de 1500 meter en de 5 kilometer.

Jan Blokhuijsen (zevende op de 1500 meter in 1.47,19) en Douwe de Vries (elfde op de 1500 meter in 1.48,64) mogen met de achtvoudig Europees kampioen mee naar het EK.

Slotronde

Het leek de laatste jaren gedaan met de de (olympische) ambities van Kramer op 1500 meter, maar aan het begin van dit seizoen was de drievoudige olympisch kampioen tot ieders verbazing zowel bij de KNSB Cup als bij de eerste wereldbeker in China de beste op de schaatsmijl.

Kramer kon Nuis donderdag in Thialf verslaan dankzij een zeer sterke slotronde. De onttroonde kampioen verspeelde in de negende en voorlaatste rit in zijn laatste 400 meter een marge van liefst twee seconden op zijn ploeggenoot.