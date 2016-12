Wüst voor vierde keer op rij Nederlands kampioene 3 kilometer

De 30-jarige Wüst dook in de slotrit maar net onder de tijd van haar ploeggenote De Jong: 4.02,31 om 4.02,76. Nauta klokte 4,04,50. De top drie kwalificeerde zich voor de WK afstanden (9 tot en met 12 februari in Gangneung).

Wüst, De Jong en Nauta eindigden ook respectievelijk als eerste, tweede en derde in een puntenklassement over de 3 kilometer en de 1500 meter van woensdag en mogen daardoor in principe ook naar het EK allround (6 en 8 januari in Heerenveen).

Carlijn Achtereekte (vierde in 4.04,81) kwam net tekort voor een WK- of een EK-ticket. Marije Joling eindigde in 4.05,99 als vijfde op de 3000 meter en daardoor ook als vijfde in het klassementje voor plaatsing voor het EK.

Recordhouder

Wüst was woensdag op de openingsdag van de NK ook al de beste op de 1500 meter. "Als ik vrijdag nog een WK-ticket weet te pakken op de 1000 meter is mijn toernooi geslaagd", zei Wüst achteraf.

"Het ging heel makkelijk, maar omdat het woensdag zo zwaar was op het ijs, trok ik daarna de handrem iets aan. Dat moest ik bijna nog bekopen. Ik wilde hier graag onder de vier minuten rijden, maar dat doe ik dan maar volgende week op het EK allround in Thialf.''

Wüst heeft nu in totaal zestien nationale afstandstitels gewonnen. Daarmee is ze dik recordhouder.

De kopvrouw van Team Justlease.nl pakte elf jaar geleden haar eerste NK-goud op de 3000 meter. Ze was ook de beste in 2009, 2010, 2013, 2014 en 2015.

De 21-jarige De Jong veroverde vorig jaar ook al zilver op de 3 kilometer bij de NK, terwijl ze drie jaar geleden brons pakte achter Wüst en Jorien ter Mors.

Nauta (25) kende een zeer succesvol olympisch seizoen (2013/2014), waarin ze Nederlands kampioene werd op de 5 kilometer, tweede bij het EK allround en derde bij het WK allround. De laatste twee seizoenen kwam de Friezin echter niet meer in de buurt van die successen, waardoor ze deze winter terugkeerde naar het Gewest Friesland.