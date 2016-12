Dai Dai Ntab zal eerste NK-titel in vol Thialf niet snel vergeten

"Ik merkte dat ik me in de dagen voor de NK afstanden heel erg aan het afsluiten was en maar voor één ding oog had: een snelle 500 meter rijden", aldus Ntab. "Sport is soms vrij egoïstisch, ik was niet altijd te genieten voor mijn teamgenoten en mijn familie."

"Het is niet zo dat ik hartstikke chagrijnig was. Ik kon nog steeds wel lachen, maar het was natuurlijk ongezellig dat ik met kerst niet bij mijn familie kon zijn en ook niet altijd aan de telefoon kon hangen omdat ik met mijn wedstrijd bezig was."

Die focus betaalde zich uit in Heerenveen, waar Ntab met een tijd van 34,80 zijn ploeggenoot Ronald Mulder (zilver in 34,83) en Jan Smeekens (brons in 34,91) net aftroefde. De sprinter van Team Plantina bevestigde zo zijn goede voorseizoen, want in december won hij in Astana al voor het eerst een wereldbekerrace over 500 meter.

Ntab kan niet goed kiezen welke primeur hij bijzonderder vindt. "Beide zeges zijn net zo speciaal. Maar in Astana waren de lege tribunes wel een beetje een droevig gezicht."

"Het mooie van in Nederland winnen is dat heel het stadion met je mee juicht. Het was heel bijzonder om in een vol Thialf Nederlands kampioen te worden, dat zal ik niet gauw vergeten."

Schaatskermis

Ntab wil dan ook proberen om echt te genieten van zijn eerste Nederlandse titel, maar hij weet ook dat de volgende belangrijke wedstrijden alweer voor de deur staan.

"Als ik me niet plaats voor het EK sprint van volgende week, dan ga ik op trainingskamp. Ik probeer zeker stil te staan bij deze overwinning, maar de hele schaatskermis gaat gewoon door."

Het belangrijkste doel van de pupil van Gerard van Velde is de 500 meter bij de WK afstanden half februari in Gangneung. Door zijn gouden medaille op de NK is hij zeker van een ticket naar Zuid-Korea.

"Ik wil het simpel houden en gewoon een goede race rijden op de WK. Ik kan wel zeggen dat ik daar wil winnen - en natuurlijk wil ik dat - maar ik wil mezelf niet verdrinken in een put van ambitie en druk."

Voornaam

Als Ntab wereldkampioen wordt, dan is het wel belangrijk dat de naam van de zoon van een Senegalese vader en een Nederlandse moeder goed geschreven wordt. De geboren Brabander helderde in Heerenveen de al lang bestaande onduidelijkheid over zijn voornaam op.

"Het is Dai Dai en niet Daidai", aldus Ntab. "Vroeger op school schreven mensen mijn naam altijd met een streepje. Ik heb mijn naam veertien jaar lang aan elkaar geschreven, zodat mensen er geen streepje meer tussen konden zetten."

Ntab is door zijn familie echter op zijn vingers getikt dat het toch echt Dai Dai is. "Mijn naam komt nu wat vaker in de krant, dus dan moet ik het wel goed schrijven, vond mijn familie", glimlacht Ntab. "Sinds een halfjaar schrijf ik mijn voornaam dus weer los."