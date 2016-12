Ter Mors dacht door ziekte voor NK geen moment aan winst op 1500 meter

"In totaal heb ik twaalf dagen helemaal niks gedaan, dus ik kneep 'm wel wat voor de start van de NK", aldus Ter Mors, die met een tijd van 1.57,47 alleen Ireen Wüst (1.57,19) voor zich hoefde te dulden in Thialf. "Ik wist niet hoe ik ervoor stond, hoe mijn inhoud was, dus ik was wat minder zeker van mezelf."

De 27-jarige Ter Mors liep begin december bij de wereldbeker in Astana een lichte darminfectie op en daar kwam een paar dagen later ook nog een flinke griep overheen. De olympisch kampioene op de 1500 meter kon daardoor alleen de laatste tien dagen voor de NK weer (rustig) trainen.

"Voor dit toernooi had ik daarom al gezegd dat ik blij zou zijn als ik in de top drie zou eindigen en me zou plaatsen voor de WK afstanden en ik bén ook blij dat ik me geplaatst heb. Ik wilde mijn titel graag kunnen verdedigen bij de WK, dat is eigenlijk het enige waarvoor ik gereden heb."

De Enschedese twijfelde er tijdens haar verre van vlekkeloze voorbereiding nooit aan of ze wel kon starten bij de zeer belangrijke NK afstanden. "Daar heb ik nooit over nagedacht. Het enige punt was: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo fit mogelijk aan de start sta. Dat is het enige waar ik me druk over heb gemaakt."

Glimlach

De opgeluchte Ter Mors gaf woensdag wel toe dat ze het heel lastig vond om twaalf dagen niks te doen.

"Ik werd aardig gek in huis", zei ze met een glimlach. "Niks doen kan ik niet en niks doen terwijl ik weet dat er een belangrijke wedstrijd aankomt, werkt al helemaal niet."

"Het was duidelijk zichtbaar dat ik heel graag weer wilde schaatsen. Toen ik op een vrijdag voor het eerst weer heel even trainde, kwam er direct een glimlach op mijn gezicht."

"De hele week was ik chagrijnig geweest en nadat ik tien minuten op het ijs had gestaan, kwam ik vrolijk thuis. Mijn vriend zei dan ook: 'Het is wel te zien dat schaatsen je alles is'."

Winnen

Normaal gesproken staat winnen ook heel hoog op het prioriteitenlijstje van Ter Mors, maar ze kon er door haar moeizame aanloop naar de NK deze keer niet mee zitten dat ze verloor van Wüst.

"Nee joh, ik was alleen maar bezig om me te plaatsen voor de WK. Ik ben echt geen moment met winnen bezig geweest. Als ik tijdens de voorbereiding niet ziek was geworden, had ik hier natuurlijk echt willen winnen. Nu ben ik blij dat het WK-ticket binnen is en dat ik verder kan."

Ter Mors rijdt donderdag ook nog de 500 meter en vrijdag de 1000 meter. In haar ideale scenario heeft ze na de driedaagse in Heerenveen drie WK-tickets en een ticket voor het EK sprint.

"De zwaarste afstand is geweest", grapte Ter Mors. "Het is nu verder een kwestie van cruisen."