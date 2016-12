Kramer kijkt meer naar goede vorm dan naar nieuwe Nederlandse titel

"Het verschil met Jorrit Bergsma was groter dan het dit seizoen geweest is", aldus Kramer, die het goud pakte in een tijd van 6.14,17. Zijn grote rivaal Bergsma eindigde als tweede in 6.18,08.

"Natuurlijk zie ik wel wat het verschil is met Jorrit, al probeer ik zoveel mogelijk alleen naar mezelf te kijken. Het belangrijkste vind ik dan ook dat ik na een heel goede KNSB Cup eind oktober nu weer goed ben bij de NK."

Kramer bleef ruim boven zijn eigen baanrecord uit 2015 (6.09,65), maar dat kwam volgens hem door de zware omstandigheden in Heerenveen.

"Een luchtdruk van 1043 millibar is gewoon pittig, dan rijd je niet zomaar 6.10. Ik weet dat ik in goeden doen ben momenteel, dan is het jammer dat de omstandigheden wat minder zijn dan mijn vorm. Maar je moet ook een beetje geluk hebben dat dat samenvalt."

"Normaal gesproken denk je bij een tijd van 6.14 dat meer mensen dat kunnen rijden, dus heel zeker was ik er niet van dat ik zou winnen. Maar gezien de omstandigheden was dit gewoon een goede tijd."

Probleempje

Kramer startte twee ritten voor Bergsma, waardoor de Nederlands kampioen van 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 en 2015 niet weg kon gaan op een tijd van zijn grote concurrent.

"Ik moest dus wel alles geven. Misschien niet om bij de top drie te komen en me te plaatsen voor de WK afstanden, maar ik wilde toch wel gewoon die wedstrijd hier winnen. Hoewel de vlag niet omhoog ging", doelde een lachende Kramer op een probleempje bij de huldiging.

De kopman van Lotto-Jumbo reed in Thialf zijn eerste officiële wedstrijd in meer dan een maand, omdat hij in december de wereldbekers in Astana en Heerenveen oversloeg. Gezien zijn vorm op dag één van de NK afstanden lijkt zijn andere voorbereiding dan de concurrentie - met een langer trainingskamp begin december in het Italiaanse Collalbo - zijn vruchten af te werpen.

"Ik heb het weleens eerder zo gedaan, maar nu heb ik er een World Cup in Thialf voor laten schieten", stelde Kramer. "Als die World Cup ergens in Azië was geweest, dan had geen haan ernaar gekraaid. De achterliggende gedachte was om deze dagen goed te zijn, en dat is gelukt."