Wüst klopt Ter Mors en Leenstra op 1500 meter NK afstanden

De 30-jarige Wüst klokte in de voorlaatste rit 1.57,19 en Ter Mors (1.57,47) beet zich in het laatste paar stuk op die tijd. Leenstra pakte het brons in 1.57,57.

Dat trio plaatste zich ook voor de WK afstanden, die van 9 tot en met 12 februari in Gangneung worden gehouden. Sanneke de Neeling (vierde in 1.58,87) en Annouk van der Weijden (vijfde in 1.59,04) grepen naast kwalificatie voor de WK.

De 1500 meter telt ook mee voor plaatsing voor het EK allround (6-8 januari 2017 in Heerenveen). De top drie van een puntenklassementje over de 1500 meter en de 3000 meter van donderdag mag in principe naar het EK.

Ziekte

Wüst stond sinds haar eerste Nederlandse titel in 2005 altijd op het podium bij de 1500 meter van de NK afstanden. In 2006, 2011, 2012, 2013 en 2015 was ze ook goed voor goud.

De afgelopen drie jaar moest Wüst op 1500 meters vaak haar meerdere erkennen in Ter Mors, bijvoorbeeld eind oktober bij de KSNB Cup in Groningen. Olympisch kampioene Ter Mors kampte de laatste weken echter met ziekte en wist daardoor niet hoe fit ze aan de start van de NK kon staan.

Leenstra stond voor de zevende keer op het podium na de 1500 meter bij de NK, maar goud ontbreekt nog op de erelijst van de Friezin (drie keer zilver en nu vier keer brons).