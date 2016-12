Kramer voor negende keer Nederlands kampioen 5 kilometer

Kramer was veruit de snelste in Thialf met een tijd van 6.14,17. Daarmee bleef hij wel zo'n 4,5 seconde boven zijn eigen baanrecord (6.09,65), maar de omstandigheden waren door een hoge luchtdruk niet perfect voor snelle tijden.

Bergsma gaf bijna vier seconden toe op zijn grote rivaal: 6.18,02. De Vries klokte met 6.18,51 de derde tijd. De 34-jarige ploeggenoot van Kramer rekende in een rechtstreeks duel af met Jan Blokhuijsen, die met een vierde plaats in 6.19,54 net tekortkwam voor een ticket voor de WK afstanden.

De top drie op elke afstand bij de NK kwalificeert zich namelijk voor de WK, die van 9 tot en met 12 februari worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Gangneung. Enige uitzonderingen zijn de 5000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen, waar maar twee tickets te verdienen zijn.

De 5 kilometer telt ook mee voor plaatsing voor het EK allround (6-8 januari 2017 in Heerenveen). De top drie van een puntenklassementje over de 5000 meter en de 1500 meter van donderdag mag in principe naar het EK.

Patrick Roest, de verrassing van het voorseizoen, deed slechte zaken voor EK-plaatsing door in 6.29,71 slechts twaalfde te worden.

Ongeslagen

Sinds het seizoen 2006/2007 ging de Nederlandse titel op de 5000 meter alleen in 2010/2011 (Bob de Vries) en 2011/2012 (Bergsma) niet naar Kramer. De 30-jarige Fries staat nu in totaal op achttien gouden medailles bij de NK afstanden, waarmee hij dik recordhouder is.

De kopman van Lotto-Jumbo is dit seizoen nog ongeslagen op de 5 kilometer. Hij won zijn favoriete afstand ook bij de KNSB Cup in Groningen en de World Cups in Harbin en Nagano. Bergsma werd bij al die wedstrijden tweede.

Het podium op de 5 kilometer was precies hetzelfde als vorig jaar bij de NK afstanden.