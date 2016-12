Kramer op 5 kilometer NK afstanden voor Bergsma in actie

De 30-jarige Kramer werd dinsdag bij de loting gekoppeld aan Mats Stoltenborg in de zevende rit. Jan Blokhuijsen rijdt in de achtste rit tegen Douwe de Vries, waarna Bergsma en Patrick Roest de laatste rijders zijn.

De vijf kilometer voor mannen is woensdag een van de drie afstanden op de NK. De vrouwen rijden de 1500 meter, waarna de eerste dag in Heerenveen wordt afgesloten met de 500 meter voor mannen. Voor het eerst wordt de 500 meter niet over twee, maar over één race verreden.

In totaal staan er tien ritten op het programma op de 500 meter. In de achtste rit neemt Jan Smeekens het op tegen Ronald Mulder. Diens tweelingbroer Michel Mulder treft Kai Verbij in de negende rit, waarna Hein Otterspeer en Daidai Ntab de afstand afsluiten.

Wüst

Bij de 1500 meter voor vrouwen is Ireen Wüst in de negende rit gekoppeld aan Melissa Wijfje. Marrit Leenstra en Linda de Vries treffen elkaar in de achtste rit en de tiende en laatste rit gaat tussen Antoinette de Jong en Jorien ter Mors.

De NK afstanden duurt drie dagen (woensdag, donderdag en vrijdag). Behalve om Nederlandse titels wordt er gestreden om plaatsen voor het EK allround, het EK sprint en de WK afstanden.