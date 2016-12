Overzicht: Uitslagen en programma NK afstanden

Uitslagen

5000 meter mannen

1. Sven Kramer - 6.14,17*

2. Jorrit Bergsma - 6.18,08*

3. Douwe de Vries - 6.18,51*

4. Jan Blokhuijsen - 6.19,54

5. Bob de Vries - 6.23,85

6. Marcel Bosker - 6.25,93

7. Erik Jan Kooiman - 6.26,89

8. Jos de Vos - 6.27,89

1500 meter vrouwen

1. Ireen Wüst - 1.57,19*

2. Jorien ter Mors - 1.57,47*

3. Marrit Leenstra - 1.57,75*

4. Sanneke de Neeling - 1.58,87

5. Annouk van der Weijden - 1.59,04

6. Antoinette de Jong - 1.59,25

7. Marije Joling - 1.59,27

8. Yvonne Nauta - 1.59,59

500 meter mannen

1. Dai Dai Ntab - 34,80*

2. Ronald Mulder - 34,83*

3. Jan Smeekens - 34,91*

4. Kjeld Nuis - 34,93

5. Kai Verbij - 34,98

6. Michel Mulder - 35,23

7. Hein Otterspeer - 35,35

8. Pim Schipper - 35,57



3000 meter vrouwen

1. Ireen Wüst - 4.02,31*

2. Antoinette de Jong - 4.02,76*

3. Yvonne Nauta - 4.04,50*

4. Carlijn Achtereekte - 4.04,81

5. Marije Joling - 4.05,99

6. Irene Schouten - 4.06,54

7. Annouk van der Weijden - 4.06,72

8. Melissa Wijfje - 4.08,15

1500 meter mannen

1. Sven Kramer - 1.45,82*

2. Kjeld Nuis - 1.46,05*

3. Patrick Roest - 1,46.15*

4. Koen Verweij - 1.46,66

5. Thomas Krol - 1.46,68

6. Lucas van Alphen - 1.47,03

7. Jan Blokhuijsen - 1.47,19

8. Marcel Bosker - 1.47,67

500 meter vrouwen

1. Jorien ter Mors - 38,48*

2. Floor van den Brandt - 38,66*

3. Anice Das - 38,79*

4. Marrit Leenstra - 38,90

5. Bo van der Werff - 39,14

6. Suzanne Schulting - 39,17

7. Sanneke de Neeling - 39,24

8. Janine Smit - 39,29

* Geplaatst voor WK afstanden (9-12 februari)

Plaatsing EK allround

Mannen (1500 en 5000 meter)

1. Sven Kramer - 72.690 punten*

2. Jan Blokhuijsen - 73.684*

3. Douwe de Vries - 74.004*

4. Patrick Roest - 74.354

5. Marcel Bosker - 74.480

Vrouwen (1500 en 3000 meter)

1. Ireen Wüst - 79.448 punten*

2. Antoinette de Jong - 80.210*

3. Yvonne Nauta - 80,613*

4. Carlijn Achtereekte - 80,678

5. Annouk van der Weijden - 80.800

* Geplaatst voor EK allround (6-8 januari)

Programma

Vrijdag 30 december

15.00 uur: 5000 meter vrouwen

16.10 uur: 10.000 meter mannen

18.25 uur: 1000 meter vrouwen

19.10 uur: 1000 meter mannen

20.10 uur: Massastart vrouwen

20.30 uur: Massastart mannen

Wat staat er op het spel?

EK sprint

Tussen 6 en 8 januari 2017 is in Thialf het allereerste EK sprint in de schaatshistorie. Nederland mag zowel bij de vrouwen als bij de mannen drie schaatsers afvaardigen naar dit toernooi.

Om deze deelnemers te selecteren wordt bij de NK afstanden een puntenklassement opgemaakt op basis van de 500 en 1000 meter. De top drie van dit klassementje mag zich in principe gaan opmaken voor het historische EK sprint.

EK allround

Tegelijkertijd met het EK sprint vindt ook het EK allround plaats in Heerenveen. Ook bij dit toernooi mogen drie Nederlandse mannen en drie Nederlandse vrouwen aantreden.

Bij de NK afstanden zal een puntenklassement worden opgemaakt van de 1500 en 3000 meter (vrouwen) en de 1500 en 5000 meter (mannen). De top drie mag in principe naar het EK.

De selectiecommissie van schaatsbond KNSB houdt zich het recht voor om bij calamiteiten (zoals een valpartij of ziekte) één rijder of rijdster aan te wijzen voor het EK.

WK afstanden

Voor alle topschaatsers in binnen- en buitenland gelden de WK afstanden (9 tot en met 12 februari in Gangneung) als het belangrijkste toernooi van deze winter. Een jaar voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang zullen de langebaanschaatsters voor het eerst kennismaken met de olympische baan in Zuid-Korea.

Net als volgend jaar, wanneer er net na kerst een olympische kwalificatietoernooi zal worden verreden, zijn de regels voor WK-plaatsing in principe vrij simpel: de top drie op elke afstand bij de NK afstanden mag in februari naar Gangneung.

Uitzondering is de 5000 meter vrouwen en de 10.000 meter mannen, waar elk land maar twee schaatsers voor mag afvaardigen. Op de langste afstanden kwalificeert de top twee zich dus voor de WK afstanden.