Koops verwacht aantal schaatsmedailles Sochi niet te overtreffen in 2018

De schaatsploeg was tijdens de Spelen in Rusland van 2014 goed voor 23 medailles.

"De oogst van Sochi was uniek. Niets is onmogelijk, maar het is niet realistisch om te denken dat we die score gaan overtreffen of evenaren", zei Koops dinsdag in Heerenveen tijdens de presentatie van het olympische selectieproces.

Dinsdag werd duidelijk dat het Nederlandse kwalificatietraject voor 2018 weinig verschilt van die voor Sochi.

Opnieuw gebruikt de KNSB onder meer een zogenoemde kansenmatrix die voor de beste en eerlijkste samenstelling van de olympische schaatsploeg moet zorgen.

Transparant

Koops is in zijn nopjes met de opzet. "Dit selectieproces is vooraf transparant, waardoor je achteraf geen geschuif en gedoe meer krijgt. Bij het kwalificatietoernooi hopen we meteen het maximale aantal van tien mannen en vrouwen uit de uitslag te kunnen halen. Dan hoeven we geen schaatsers meer aan te wijzen."

Voor Pyeongchang 2018 zijn zestien startplaatsen te vergeven, inclusief twee deelnemers op de massastart. Dat nieuwe olympisch onderdeel staat bij het kwalificatietoernooi 2017 niet op het programma.

''De bondscoach selecteert na de eerste vier wereldbekers de beste man en vrouw", vertelt Koops. "Zij weten dan als eerste sporters dat ze naar de Winterspelen gaan, mits de massastart hoog genoeg staat op de kansenmatrix."

Het olympisch kwalificatietoernooi wordt volgend jaar vanaf tweede kerstdag tot en met 30 december afgewerkt. De NK afstanden worden daardoor verschoven naar het begin van het seizoen en komen in plaats van de KNSB Cup.