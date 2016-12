NK-favoriet Nuis weet dat hij geluk heeft gehad bij botsing met boom

"Ik heb ontzettend geluk gehad", zegt de 27-jarige Nuis een kleine drie weken nadat hij bij een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo bij een 'downhillritje' op de mountainbike hard tegen een boom knalde.

"Het was een enorme crash. Twee weken later kwam op mijn borst opeens nog een of andere paarse streep tevoorschijn. Dan zie je wat voor klap het is geweest."

Zijn coach Jac Orie, die van tevoren niks wist van het avontuurlijke uitstapje van zijn pupil, stelde een week na het ongeluk bij de World Cup in Heerenveen zelfs dat Nuis zijn carrière op het spel had gezet.

"Als ik tien centimeter meer naar links had gereden, dan had het heel goed gekund dat mijn carrière voorbij was", zegt de schaatser zelf. "Ik lag twee meter voorbij de boom en mijn fiets lag twintig meter verder. Wie weet wat er was gebeurd als ik frontaal op die boom was geklapt."

"Ik weet ook wel dat het een domme, onbezonnen actie was. Ik belde mijn vader en die zei: 'Je bent een lieve vent, maar af en toe...' Ik kan dat niet veranderen, dat zit in de aard van het beestje. Maar hé, we kunnen er nu om lachen."

Schouder

Nuis hield namelijk alleen een flink gekneusde schouder over aan de klap, een blessure die hem er niet van weerhield om een week later in het nieuwe Thialf voor het eerst in zijn carrière de 1000 én de 1500 meter te winnen in een World Cup-weekend.

Omdat de pijn in zijn schouder twee dagen na die successen nog steeds niet helemaal weg was, ging de sprinter van Lotto-Jumbo toch nog even langs het ziekenhuis in Zwolle.

"Het zat me niet helemaal lekker, dus we hebben een echo laten maken. Maar er waren geen gekke dingen te zien. Geen scheurtjes, geen vocht, alles was prima."

"De pijn is nog steeds niet helemaal weg, maar als de dokter zegt dat het pijn mag doen, dan bijt ik wel even op mijn tanden. Als je weet dat er niks kapot kan, dan kan je prima door met alles. De beperkingen zitten zit nog in de kleine dingen, zoals een trui aandoen. Of mijn schaatspak."

Glimlach

Die beperkingen zullen Nuis normaal gesproken niet hinderen in Thialf, waar hij zijn titels op de 1000 en 1500 meter verdedigt.

De zesvoudig Nederlands kampioen hoopt bij de NK afstanden de lijn van zijn goede voorseizoen door te zetten, zodat hij half februari op de olympische baan van het Zuid-Koreaanse Gangneung voor zijn grote doel van dit seizoen kan gaan: voor het eerst goud pakken bij de WK afstanden.

"Ik ga bij het NK gewoon precies hetzelfde doen als bij het wereldbekerweekend in Thialf", zegt Nuis met een grote glimlach. "Met twee keer goud en twee persoonlijk records op een laaglandbaan was dat het beste weekend dat ik me kon wensen."

Nuis begint zijn NK woensdag met de 500 meter. Donderdag volgt de 1500 meter en vrijdag is de 1000 meter. Voor een WK-ticket zal hij in de top drie moeten eindigen op deze afstanden.