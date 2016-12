De Neeling wil na lastig voorseizoen weer verrassen bij NK afstanden

"Ik zit nu veel beter in mijn vel dan in het voorseizoen, ben lekker uitgerust na de World Cups", zegt De Neeling in gesprek met NUsport.

De Rotterdamse denkt daarom dat ze bij de NK afstanden in Heerenveen mee kan doen om een plek bij de top drie op vooral de 500 en 1000 meter, wat goed zou zijn voor een ticket voor de WK afstanden (9-12 februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung).

"Natuurlijk ga ik voor plaatsing voor de WK afstanden. En ik ga ook echt knokken voor een plek op het EK sprint begin januari in Heerenveen", aldus De Neeling, die daarvoor in de top drie zal moeten eindigen van een puntenklassement over de 500 en 1000 meter bij de NK.

"Het eerste EK sprint ooit, in het nieuwe Thialf, dat is extra gaaf. Daar heb ik echt mijn pijlen op gericht."

Spanning

De Neeling geldt al jaren als een van de meest talentvolle schaatssters van Nederland. De Lotto-Jumbo-rijdster bevestigde die status in januari door met 19 jaar en 293 dagen de jongste Nederlands kampioene sprint ooit te worden.

Die positieve lijn kon de nummer twee van de WK junioren van 2015 dit seizoen echter niet doortrekken. Ze plaatste zich bij de KNSB Cup eind oktober met de hakken over de sloot voor de eerste World Cups, maar in Harbin, Nagano en Heerenveen kwam ze niet verder dan één keer een tiende plaats op een 1000 meter.

"Mijn seizoen is nog niet helemaal wat ik ervan verwacht had", geeft De Neeling toe. "En dat heeft deels ook met spanning te maken."

"Vorig seizoen lagen de verwachtingen niet zo hoog en kon ik overal makkelijk schaatsen. Maar sinds ik opeens Nederlands kampioen sprint werd, heb ik er meer moeite mee gekregen om met de spanning om te gaan."

Succesvol

De Neeling, die haar hele schaatsleven al gewend is om succesvol te zijn, benadrukt dat het probleem vooral ligt bij de druk die ze zichzelf oplegt, en niet bij de druk van de buitenwereld.

"Het is niet dat mijn coaches of mensen om me heen zeggen dat ik dit of dat moet doen. Het is echt dat ik vooral meer van mezelf ben gaan verwachten. Ik heb er jaren naartoe gewerkt om het goed te doen bij de senioren, wil heel veel laten zien. Als dat niet lukt, heb ik moeite om daar mee om te gaan."

De Neeling legde haar problemen neer bij haar coach Jac Orie en diens assistenten Bjarne Rykkje en Sicco Janmaat en samen zijn ze op zoek gegaan naar oplossingen.

"Het is belangrijk dat ik me voor een wedstrijd op mijn gemak voel. Soms vind ik dat lastig en dan geef ik dat aan bij mijn coaches. Vervolgens praten we erover hoe het komt en hoe we het gaan oplossen. Dat helpt, absoluut. Een simpel gesprek kan soms al wonderen doen."

De Neeling hoopt met deze lessen in haar bagage op een succesvol NK afstanden in Heerenveen. "Ik zal echt teleurgesteld zijn als ik geen EK- of WK-ticket verdien. Ik weet dat het heel moeilijk gaat worden, maar ik weet ook dat ik voor een verrassing kan zorgen."