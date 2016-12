Kramer ligt niet wakker van kritiek op zijn keuzes richting NK

"Ik kan echt niet wakker liggen van de kritiek", aldus Kramer. "Ik heb één coach, dat is Jac Orie en met hem maak ik mijn plannen. Ik heb in het verleden genoeg wedstrijden gereden, misschien zelfs wel te veel. Daar wil ik nu voor waken."

"Je weet achteraf nooit wat het effect zou zijn geweest als ik twee weken geleden wel had gereden in Heerenveen, maar voor mij was het een heel simpele keuze. Andere mensen maakten het groot, maar ik denk niet dat mijn seizoen van één World Cup afhangt."

Jillert Anema, de coach van Kramers grote concurrent Jorrit Bergsma, was het meest uitgesproken over de afmelding van Kramer een week voor de World Cup in het nieuwe Thialf.

"Als je echt een topteam bent, weet je al lang van tevoren waar je wel en niet gaat rijden. Kramer is een ego, die geen rekening houdt met anderen", stelde Anema.

Kramer kan wel lachen om de teksten van zijn flamboyante provinciegenoot. "Ja, wat moet ik anders? In grote lijnen heb ik voor het seizoen natuurlijk wel een programma in mijn hoofd, maar ik doe mezelf tekort als ik alles al heel vroeg vastzet. Op sommige momenten vraagt een lijf een andere planning dan dat je van tevoren dacht."

Collalbo

Kramer weet ook dat het cruciale deel van het schaatsseizoen begint met de NK afstanden, die van woensdag tot en met vrijdag worden gehouden in Heerenveen. In Thialf zijn tickets te verdienen voor het EK allround (6-8 januari 2017) en de WK afstanden (9-12 februari 2017).

De kopman van Lotto-Jumbo vond een trainingskamp in Collalbo daarom een betere keuze dan een wedstrijd in zijn achtertuin. "Dat was niet eens zo zeer met het oog op de NK, maar vooral ook op de wedstrijden die daarop volgen. Het seizoen duurt nog lang voor mij. Ik rijd ook de allroundtoernooien, dat geeft niet heel veel ruimte om te trainen."

Kramer hoopt zo bij de NK weer de vorm te laten zien die hij in oktober en november etaleerde. De drievoudig olympisch kampioen won bij de KNSB Cup in Groningen en de WB-wedstrijden in Harbin en Nagano zes van de zeven afstanden waarop hij aan de start verscheen.

"Het ging heel goed in het voorseizoen en dat wil ik graag zo houden. Als je jong bent denk je dat je alles kan, maar ik weet inmiddels uit ervaring dat dat niet zo is. Wij denken dat we nu een goed plan gemaakt hebben en we zullen bij de NK en de WK afstanden zien of dat inderdaad zo is."

Feestdagen

Kramer begint de NK afstanden woensdag met de 5000 meter. Donderdag rijdt hij de 1500 meter en vrijdag de 10 kilometer. Zoals bijna altijd de laatste tien jaar gingen de feestdagen door de voorbereiding op de NK voorbij aan de achtvoudig Europees kampioen allround.

"Ik vind het niet erg om te schaatsen tijdens de feestdagen. Ik weet ook niet beter natuurlijk", zegt Kramer met een glimlach.

"Ik heb in de laatste tien jaar één keer normaal kerst gevierd, in het seizoen dat ik geblesseerd was (2010/2011, red.). Toen heb ik zes uur bij de schoonfamilie aan tafel gezeten en dat was supergezellig, maar niet echt mijn ding."