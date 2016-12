Schaatsbond ISU ziet toch af van World Cup-finale in Rusland

In een verklaring laat de bond weten dat er alsnog besloten is om weg te blijven uit Rusland vanwege het tweede deel van het rapport van onderzoeker Richard McLaren van het mondiale antidopingagentschap WADA.

Twee weken geleden werd bekend dat meer dan duizend Russische sporters hebben geprofiteerd van het manipuleren van positieve dopingtests door de Russische staat.

Volgens ISU-voorzitter Jan Dijkema, die onlangs bij de World Cup in Heerenveen nog zei dat de wereldbekerfinale gewoon in Rusland zou worden gehouden, is het besluit mede op advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) genomen.

Het IOC heeft alle mondiale bonden opgedragen geen grote sportevenementen in Rusland te organiseren. "In dit geval beveelt het IOC aan de voorbereidingen van de wereldbekerfinale te bevriezen", aldus Dijkema.

Het is nog niet bekend wat de nieuwe locatie is voor de wereldbekerfinale, die voor 10 tot en met 12 maart gepland staat.

Protest

In de ogen van de ISU bestond vanwege het rapport van McLaren het gevaar dat schaatsers uit andere landen uit protest niet wilden meedoen aan de wedstrijden in Chelyabinsk.

"Het accent van het toernooi zou dan niet op de sport komen te liggen, maar op de beschuldigingen en controverses", verklaart Dijkema.

Arie Koops, technisch directeur van de KNSB, is het eens met de keuze van de ISU. "Ik ben erg blij met deze beslissing. Het is verstandig om in zo'n vroeg stadium alle twijfel weg te nemen", zegt hij.

Dinsdag zei Lotto-Jumbo-coach Jac Orie zich grote zorgen te maken over het rapport van McLaren. Sven Kramer en Kjeld Nuis deelden die mening, al wilden ze niet teveel op de zaak ingaan.

Biatlon

De Russische biatlonbond gaf donderdag, eveneens vanwege het rapport van McLaren, de organisatie van twee internationale evenementen terug. Rusland zou komend jaar het WK voor junioren en een wedstrijd uit de wereldbekerreeks organiseren.

"Dit is een belangrijke eerste stap van de Russische bond, die aan de IBU en de mondiale sportwereld laat zien dat ze de huidige situatie heel serieus nemen"', zei voorzitter Anders Besseberg van de internationale biatlonfederatie IBU donderdag.

De internationale bobsleebond IBSF besloot vorige week al om het WK bobslee en skeleton weg te halen uit Sochi vanwege het McLaren-rapport. De wereldtitelstrijd zal nu half februari plaatsvinden in het Duitse Königssee.

De IBSF vreesde dat de sportieve elementen zouden ondersneeuwen bij discussies en beschuldigingen over doping bij een WK op Russische bodem.