Wüst vindt druk op NK afstanden 'minder leuk' dan bij WK

In Thialf moeten de Oranje-schaatsers zich zien te plaatsen voor de belangrijke internationale wedstrijden in het nieuwe jaar.

Voor de 30-jarige Wüst is het een van haar minst geliefde toernooien. "Het klinkt bijna oneerbiedig, maar ik weet niet hoeveel Nederlandse titels ik heb. Aan het einde van mijn loopbaan doet het er niet echt toe", zegt ze donderdag.

De schaatsster van Justlease.nl won een kleine twee weken terug bij wereldbekerwedstrijden in Heerenveen de 1500 meter en weet dat ze een van de favorieten is voor plaatsing voor EK en WK.

"Iedereen verwacht dat je wint. Maar ik moet het wel weer even doen. Dat is een ander soort druk dan bij een WK. Wat mij betreft minder leuk."

Goede moed

Het EK allround is van 6 tot en met 8 januari. Wüst richtte zich in de eerste maanden van dit seizoen op haar favoriete afstanden. Met het oog op het EK werkte ze woensdag in Thialf weer eens een 500 meter af.

Dat ging in een tijd van 39,37 seconden prima. "Dat geeft goede moed. Het was alweer een kleine twee maanden terug dat ik een 500 meter had gereden", aldus Wüst.

De NK afstanden in Heerenveen worden op 28, 29 en 30 december gehouden. In aanloop naar de NK sloeg Wüst de wereldbeker in Astana over. In plaats daarvan ging ze met assistent-trainer en oud-ploeggenoot Wouter olde Heuvel naar Lanzarote.